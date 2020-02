Rechaza a un hombre y te buscará: comprobado por estudio FOTO CORTESÍA PINTEREST

Investigadores de la Universidad Estatal de Kansas realizaron un estudio que reveló que los hombres reaccionan de manera muy hostil ante el rechazo de una mujer, incluso suelen buscarla aún más apezar de que ellas no quieran ¡entérate de los detalles!

De acuerdo a la investigación, el sentimiento de rechazo es complicado de aceptar para todos, pues es como decir que no eres suficientemente o que hay algo malo contigo.

De esta manera se se requiere mucha seguridad en uno mismo, acompañado de una autoestima saludable para comprender que en la vida no se le puede agradar a todo mundo, pero en particular el caso de los hombres es especial.

En el caso de las parejas, el rechazo suele ser más delicado, según el portal soy carmín, revela que cuando se da el caso, hasta se lastiman las fibras más sensibles del ser, llevando a la persona rechazada a reaccionar de formas muy negativas al no sabe como actuar ante la situación.

Caso de los hombres

Según el estudio, en el caso de los hombres, la mayoría no son muy claros, ya que pareciera se toman el rechazo como un insulto, mismo que hacen que reaccionen de manera negativa o violenta en algunos casos.

Esta reacción no son muy comunes en las mujeres, ya que ellas suelen tomar una postura pasiva o de "resignación", más bien por dignidad, motivo por el cual suelen hacerse aún lado.

Estudio

El estudio dice que los hombres reaccionan ante el el rechazo de una mujer, no se resignan por orgullo, este se ve afectado al ver que una mujer no quiere nada ellos, de tal manera que también influye, denigre o condicione a una mujer según su aspecto, mientras que una mujer no puede hacer lo mismo con el hombre sin que este responda de manera violenta o insistente.

A través de un experimento se reveló que los hombres reaccionan de manera violenta, también se vuelven muy insistentes cuando los rechazan por que su ego se siente humillado.

