Recetas para impresionar en la cena de Nochevieja: POSTRES con estrella Michelin

Impresiona a todos con estas deliciosas recetas de postres. Foto: pronto.es

Lúcete con tus invitados en la cena de Nochevieja con dos postres que tienen estrella Michelin y que además de estar hechos para triunfar son súper saludables, ya que son una creación del famoso chef vasco Eneko Atxa y Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), así que si tienes hipercolesterolemia, hipertensión arterial y diabetes, estas recetas ¡están hechas para ti!

Postres para la Nochevieja nivel estrella Michelin

Antes de comenzar con estas deliciosas recetas para la cena de Nochevieja, en La Verdad Noticias, te revelamos un poco acerca de la vida del prestigioso chef Eneko Atxa, y es que este cocinero ha ganado su fama gracias a que durante su carrera ya ha ostentado 5 estrellas Michelin, pero eso no es todo, su restaurante Azurmendi, ha ganado tres de estos galardones y ocupa el segundo lugar en los World’s 50 Best Restaurants, ya que por segunda ocasión ganó como el restaurante más sostenible del planeta, así que, no tengas dudas de que estos postres causaran conmoción en tus comensales, ¡impresiónalos!

Mousse de pera la Nochevieja

Mousse de pera. Foto de referencia: recetasfacilesconfaby.blogspot.com

Ingredientes para 4 personas:

1 pera

1 vaso de leche

2 cucharadas soperas de harina de arroz

1 cucharada cafetera de azúcar

1 clara de huevo

Cáscara de un limón

Preparación:

Para realizar este postre de Nochevieja primero coloca en un recipiente la leche y la harina, esta última viértela poco a poco mientras mezclas, luego ponlo al fuego, añade el azúcar y revuelve, cuando hierva, retira de la flama y deja caer la pera rallada junto con la cáscara del limón, después muy suavemente ve incorporando la clara de huevo cuando a punto de nieve.

Al terminar de mezclar todo coloca el resultado en recipientes individuales, luego introdúcelos en el refrigerador hasta que estés listo para servirlo a tus invitados, ¡quedarán enamorados!

Receta de mil hojas de manzana

Mil hojas de manzana. Foto de referencia: es.cravingsjournal.com

Ingredientes para 6 personas:

200 mililitros de nata

125 gramos de azúcar

4 manzanas golden

50 gramos de mantequilla

30 gramos de azúcar glass

2 manzanas granny Smith

½ de agua

100 gramos de azúcar

Elaboración:

Corta las manzanas golden en cubos y cocina a fuego medio por 30 minutos con el azúcar glass y la mantequilla, después retira y deja enfriar, luego semi-monta el azúcar con la nata, mezcla muy bien hasta que todos los ingredientes se integren.

Elaboración del almíbar

Esta cena de Nochevieja sorprende a todos con este postre que necesitará almíbar, el cual es muy sencillo de hacer, pues en La Verdad Noticias te revelamos que para ello solo necesitas hervir por un minuto agua con azúcar y listo, reserva hasta que lo necesites.

Para el crujiente

Corta la manzana granny smith finamente en láminas, luego remójalas en el almíbar y deja escurrir muy bien para luego ponerlas sobre la silicona del horno, hornéalas por dos horas a 90°C, debes estar muy secas.

Para concluir con esta deliciosa receta de postre, debes escudillar la mousse de reineta encima de la manzana crujiente, luego ve cubriendo con láminas de manzana, y repite la misma acción hasta que termines de montar el milhojas, ¡se verá y sabrá delicioso!

Con información de as.com