Recetas fáciles para hacer con pan, ¡recomendaciones del chef!

Recetas para hacer con pan. Foto:OCU

Hay muchas formas de convertir una simple barra de pan en un delicioso plato principal, guarnición o postre. Aquí están las mejores y peores recetas que puedes hacer con pan, según los chefs.

Recetas buenas y malas con pan

La ensalada de panzanella

La chef Diana Yin, consultora de restaurantes y panadera de Swan Bread en Los Ángeles, dijo que la ensalada panzanella es una receta de pan deliciosa. Me gusta tomar trozos de pan hechos a mano, tostarlos suavemente y luego mezclarlos con mis verduras para ensalada favoritas.

Pan de ajo. Foto:Insider

Se cree que tiene raíces italianas , una versión simple de esta ensalada incluye tomates cherry cortados por la mitad, cebollas rojas en rodajas, aguacate en cubos y trozos de pan tostado en una vinagreta balsámica con un poco de sal y pimienta al gusto.

El pan rallado casero

Rachel Wright, sous chef de Leon's Full Service en Decatur, Georgia, dijo que hacer pan rallado puede ser una de las formas más simples y deliciosas de cocinar con pan.

Todo lo que hace es asar trozos de masa madre en rodajas muy finas con aceite, sal y pimienta. Puede agregarlos a las pastas y ensaladas para darle un toque más crujiente y se ven muy bien. Intente agregar hierbas como tomillo, romero y orégano al pan para darle aún más sabor.

El budín de pan

El budín de pan se prepara típicamente mezclando pan duro con huevos, aceite o mantequilla e ingredientes dulces o salados. El budín de pan es fácil porque todo se mezcla en un solo tazón y va directamente al horno. Puedes usar cualquier tipo de pan, por lo que es perfecto para convertir el pan que está a punto de caducar en un plato elegante. Para hacer un budín de pan sabroso, intente agregar ingredientes como champiñones salteados, tomillo, queso parmesano, chalotes o ajo.

Budín. Foto: Insider

Pastel de carne

Puede usar pan para hacer una panade, una mezcla de pan y líquido (a menudo leche o crema) que se puede agregar a los platos de carne para darles más volumen y sabor, es una excelente manera de aumentar el volumen de una comida familiar. Wright sugirió agregarlo al pastel de carne, lo que puede hacer que el plato sea más sabroso.

Si haces una panade con pan y crema espesa y la agregas al pastel de carne, le da una calidad menos densa pero aún muy rica. Esto es bueno para preparar una comida sabrosa y estirar su presupuesto de alimentos.

Pan de ajo

Prepara pan de ajo a la parrilla fácilmente untando tu pan con un poco de aceite de oliva, ajo picado, sal, pimienta y perejil seco. Es una guarnición agradable, fácil y deliciosa si ya has encendido el parrilla. También puede intentar cubrir el pan a la parrilla con rodajas de mozzarella fresca o tomates secos picados.

Tostada gourmet. Foto:Insider

Pan para tostadas gourmet

Puede usar pan artesanal para hacer tostadas cargadas de aderezos. Adorne con hierbas frescas o flores comestibles para que se sienta como un plato con calidad de restaurante. Puré de aguacate, puré de habas, ricotta casera o mermeladas de verano son excelentes ingredientes para tostadas.

Strata

Un estrato es una cazuela en capas hecha con huevos, pan y queso. Dado que el pan se remoja y se cocina en una rica mezcla de huevo, es una buena manera de usar rebanadas rancias. Puedes empacar este plato con verduras o agregar carnes como tocino cocido o jamón. También se congela y se recalienta bien.

TE PUEDE INTERESAR:Receta fácil de panqué de limón en estufa ¡riquísimo!

Así afectará la temporada de virgo a tu signo zodiacal ��������https://t.co/ej6mokRQGS — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 22, 2020

Pizza

Usar pan rebanado como base para una pequeña pizza personal parece un cambio conveniente, pero este truco de cocina puede salir mal fácilmente.

La pizza de pan es una mala idea. Por lo general, termina empapada, con demasiados ingredientes apilados en una pequeña rebanada de pan. Es mucho mejor hacer una pizza real con masa real. Si no puede conseguir la masa de pizza real, opte por una tortilla espesa de maíz o harina para reducir sus posibilidades de terminar con una comida empapada.

Panecillos para hamburguesas

No uses panecillos normales como panecillos para hamburguesas. Si el pan está demasiado duro, la hamburguesa saldrá disparada por la parte posterior cuando lo muerdas. Si no puede conseguir panecillos de hamburguesa reales, opte por un tipo de pan que sea suave y sin agujeros que puedan permitir que la salsa o la grasa se filtren.