Recetas de comida fáciles y deliciosas para festejar en grande el Día del Padre

Consiente a papá con estas deliciosas recetas de comida para el Dia del Padre. Foto: www.shutterstock.com

Celebra el Día del Padre con sabor y prepara algo especial para papá con las siguientes recetas de comida que le encantarán, además son súper fáciles de hacer; así que no hay pretexto para no consertilo, te dejamos tres que no deben faltar en tu mesa para festejar esta fecha tan importante ¿estás preparado para explotar tus habilidades culinarias?, ¡saca el chef que llevas dentro!

Receta de comida para el Día del Padre #1

Si tu papá ama los mariscos y no tienes mucho tiempo para preparar comida muy compleja, te recomendamos hacer un alambre con chorizo y camarón, ¡le encantará!

Receta de comida para el Día del Padre #1: alambre con chorizo y camarón. Foto: www.directoalpaladar.com.mx

Ingredientes para dos porciones:

400 gramos de camarones medianos

1 pimiento verde

1 cebolla mediana

100 gramos de chorizo

1 cuchara de aceite

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En un recipiente con sal hierve los camarones durante 8 minutos, deja enfriar, pela y reserva.

Pica el pimiento y la cebolla, luego sofríe en aceite y reserva, luego añade el chorizo picado y los camarones pelados, sazona con pimienta y sal, mezcla y cocina por 15 minutos, después agrega el queso manchego, vuelve a revolver y deja cocinar de 8 a 5 minutos más, hasta que todo se encuentre bien integrado y el queso derretido.

Sirve con tortillas calientes, ya sea de harina o maíz y acompaña con una cerveza o una copa de vino blanco seco, ¡es delicioso!

Receta de comida para el Día del Padre #2

El Día del Padre siempre es una buena oportunidad para divertirte en la cocina mientras preparas un delicioso platillo para papá, y si le encanta la carne, te sugerimos una receta de comida para asar en la parrilla, puedes elegir bistec o filete, ¡tienen un sabor increíble!

Receta de comida para el Día del Padre #2: bistec o filete a la parrilla. Foto: thesweetmolcajete.com

Ingredientes para dos porciones:

1 cucharada de achiote molido

½ cucharada de ajo en polvo o 1 cucharada de ajo fresco machacado

½ cucharada de comino molido

1 a 2 cucharaditas de ají o chile molido (puede ser pimentón)

2 cucharadas de jugo de limón fresco

½ taza de la cerveza

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Crea el adobo mezclando las especias con el jugo de limón y la cerveza, luego usando una bolsa tipo Ziploc marina con la mezcla los filetes o bistecs y refrigera por 2 horas.

Pasado el tiempo, calienta la parrilla, y asa los filetes en ella, por cada lado podría durar de 5 a 3 minutos para cocinarse, todo depende del grosor del corte de carne y ¡listo!

Receta de comida para el Día del Padre #3

Deja que papá disfrute de unas costillas de cerdo al ajillo con vino blanco, es una receta de comida que le encantará probar el Día del Padre, así que, ¡toma nota!, y ¡manos a la cocina!

Receta de comida para el Día del Padre #3: costillas de cerdo al ajillo con vino blanco. Foto: www.cocinadelirante.com

Ingrediente para cuatro personas:

1 ½ kilo de costillas de cerdo cortado en trozos

2 cucharadas de aceite vegetal

2 cucharadas de mantequilla sin sal

8 dientes de ajo grandes

1 ½ taza de vino blanco

1 manojo de perejil finamente picado

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta

Preparación:

En un sartén coloca el aceite vegetal y la mantequilla, añade las costillas y deja que se cocinen hasta que se doren, luego agrega los ajos y sofríe durante 15 minutos más, mueve constantemente para que no se queme la carne, después agrega el vino blanco, usa pimienta y sal para sazonar y deja cocinar por otros 15 minutos a fuego medio, finalmente sirve con perejil picado, ¡está para chuparse los dedos!

Con información de www.directoalpaladar.com.mx, thesweetmolcajete.com y www.cocinadelirante.com.