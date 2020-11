Recetas de SALSAS VEGANAS para preparar tus platillos de Acción de Gracias

Recetas veganas de salsas. Foto:Cheapism

La salsa es un alimento básico de Acción de Gracias, y si deseas preparar un platillo vegano, las siguientes recetas harán que tus platos queden deliciosos, ¡toma nota!

Cuando comes una comida a base de plantas, las cosas pueden complicarse un poco, ya que las recetas típicas de salsa requieren el goteo del pavo, sin embargo puede obtener el mismo gran sabor salado con la ayuda de algunos ingredientes que ya están en su cocina.

Las siguientes recetas veganas de salsa pueden ser preparadas en minutos, ¡Disfrutalas!

Recetas de salsa vegana

Salsa vegana fácil sin gluten

El secreto para espesar esta salsa son las papas. No más harina. No más labor por tener que revolver hasta que la salsa espese. Solo mezcle todo en una licuadora y licúe.

Salda vegana sin gluten. Foto: Well and good

Salsa dorada vegana fácil

Si desea el mismo sabor que las salsas típicas, esta satisfará las expectativas de su paladar. Utiliza la base vegana Better Than Bouillon No Chicken ($12) para darle sabor, así como especias y hierbas tradicionales como la salvia.

Salsa de champiñones

Esta salsa está cargada de champiñones. Aparte de las baby bellas (o cualquier tipo que tenga a mano), también usa un polvo hecho de hongos porcini. Agrega más profundidad, riqueza y sabor umami a la salsa.

Salsa vegana oscura

Esta salsa es rica, cremosa y muy sabrosa. Obtiene su cremosidad de la leche de coco y su color oscuro de la salsa de soja. También puede prepararlo con anticipación y meterlo en el congelador hasta que esté listo para usarlo.

Salsa vegana fácil

¿Tiene hongos secos en su despensa, esperando ser usados? Le dan a esta receta su rico sabor y color.

Salsa de anacardos y champiñones

La cremosidad de esta salsa proviene de los anacardos. Cuando se mezcla con todos los demás ingredientes, como hongos shiitake, chalotes, tomillo y romero, tiene una salsa deliciosa.

