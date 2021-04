Receta saludable: arroz con leche ¡sin azúcar!

¿Te encanta el arroz con leche, pero le tienes miedo a sus cantidades de azúcar?, no importa si solo estás cuidando tu figura o si no puedes consumir mucho de esta, aquí te compartimos una receta saludable que no la contiene, aunque claro, mantiene ese delicioso sabor tradicional que fascina, ¿te atreves a preparar este postre?

Arroz con leche sin azúcar

Aunque este postre es de origen español, la comida mexicana le ha dado su propio toque, y se integró a esta durante la época de la colonia que vivió México en el siglo XVI, y se quedó para siempre, y se caracteriza por ser cremoso con un sabor a canela exquisito, y claro, también por su dulzura, algo que pone en aprietos a quienes padecen diabetes o que están cuidando su ingesta de calorías, pero aquí te tenemos la solución para decirle “adiós” a la azúcar.

No olvides que en La Verdad Noticias te compartimos hace poco este artículo Arroz con leche: famoso chef revela los tips para que te quede insuperable, donde claro podrás obtener consejos extras para que esta receta te quede perfecta, pero también te recordamos que, si quieres subirle un nivel más a tus habilidades de cocina, puedes hacer la Receta fácil para preparar flan de arroz con leche, ¡está riquísimo!

Arroz con leche sin azúcar. Foto: www.alimente.elconfidencial.com

Ingredientes:

1 1/2 de leche entera

150 gramos de arroz

50 gramos de dátiles sin hueso

2 ramas de canela

1 corteza de limón

1/2 corteza de naranja

Canela en polvo para decorar

Preparación:

Para hacer esta deliciosa receta de arroz con leche sin azúcar, solo necesitas comenzar lavando con agua caliente el arroz para retirar todo el almidón, en cuanto el agua quede lo más transparente posible, deja escurrir.

Ahora, pon calienta el vaso de leche a fuego medio, cuando esté caliente, pero aún no haya hervido, entonces agrega los dátiles y deja durante 10 minutos a fuego bajo, lo que buscas es que los dátiles se pongan un poco suaves, cuando esto pase, coloca en la licuadora y mezcla hasta que todo se integre, la textura que necesitas es muy similar a la de una salsa dulce, cuando la obtengas, reserva.

Arroz con leche. Foto: kiwilimon.com

Después, coloca la corteza de naranja y limón (estas no deben tener partes blancas o la preparación puede quedar agria, la canela y toda la demás leche en una olla limpia y deja que todo se caliente a fuego bajo durante 10 minutos, no debes dejar que hierva.

Cuando esta última mezcla esté lo más caliente posible sin hervir, deja caer el arroz que ya lavaste previamente y deja que todo se cocine durante 15 minutos, procura mover con frecuencia para evitar que el cereal se pegue, cuando el tiempo termine saca las cáscaras de las frutas.

Ahora, procura dejar la mezcla un poco más hasta que su consistencia espese, verifica que el arroz esté suave, luego saca del fuego y reparte en recipientes individuales o donde desees colocarlo, deja que se enfríe a temperatura ambiente, luego si lo deseas puedes refrigerarlo.

Y listo, ya puedes disfrutar de esta receta de arroz con leche sin azúcar, puedes darle un toque adicional decorado con canela en polvo, ¡sabe exquisito!

