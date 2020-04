Receta fácil para preparar flan de arroz con leche, ¡está riquísimo! Foto: quericavida.com.

Si te gustan los postres, seguro que no te resistirás a esta receta fácil, para preparar flan de arroz con leche, ¿lo has probado antes?, sino es así, pues, aprovecha, porque te decimos cómo hacerlo y no necesitas un horno, así que, ¡manos a la cocina!, es tú momento de hacer brillar el chef que llevas dentro.

Flan de arroz con leche

Este postre, es un magnífica combinación de ingredientes que tienen una historia extraordinaria, primero, debes saber que la primera receta del flan era llamada Tyropatina, y fue hecha por los romanos, aunque, en el siglo VII la los franceses la perfeccionaron nombrandola como “flan” que, significa en francés torta plana.

Respecto al arroz con leche, tiene sus inicios en Asia, aunque, rápidamente pasó a Europa, llegando a América por medio de los conquistadores, gracias a que tiene un sabor inigualable, así que, ahora probarás una combinación extraordinaria de sabores, pues te damos la receta perfecta que los combina, ¿preparada para cocinar?

Receta para hacer flan de arroz con leche

Ingredientes para el arroz con leche

1taza de arroz

2 tazas de agua

1 taza de azúcar

1 ramita de canela

4 clavos de olor

1 estrella de anís

4 tazas de leche

Ingredientes para el flan

1 ½ tazas de azúcar

6 huevos

1 lata de leche condensada

½ litro de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

Utensilios:

Dos ollas

Una olla para realizar baño maría

Flanera

Recipiente para mezclar o bowl

Preparación:

Prepara el arroz con leche

Coloca a fuego medio una olla y agrega el agua y el arroz, deja cocinar con tapa por 8 minutos o hasta que el cereal esté al dente y el agua esté evaporada, luego, baja el fuego y agrega las especias, una taza de leche y el azúcar; luego, cocina revolviendo hasta que todos los ingredientes se integren, después, añade una taza más de leche, y deja cocinar por 25 minutos.

Olla con leche, arroz y especias. Foto: quericavida.com.

El arroz con leche estará preparado ya que se encuentre cremoso y suave, entonces, deberás sacarlo del fuego y dejarlo enfriar, saca de este las especias.

Prepara el caramelo

Colo en otra olla mediana a fuego medio azucar y mezcla hasta que, esta se vuelva de color ámbar, cocina lentamente, pues, si se quema se amargará, retira y vacía este caramelo en las flaneras de manera que el fondo de estas queden completamente cubiertas y reserva para enfriar.

Preparación del caramelo de azúcar. Foto: quericavida.com.

Prepara el flan

Licua los ingredientes para hacer el flan. Foto: quericavida.com.

En una licuadora bate los ingredientes antes indicados y vierte la mezcla en un tazón grande, donde, revolverás este líquido con el arroz con leche que ya debe estar frío.

Coloca la mezcla en la flanera. Foto: quericavida.com.

Finalmente, coloca la mezcla en la flaneras con caramelo y cocina a baño maría por una hora, y ¡listo!, tendrás un delicioso postre que no dejarás de comer, ¡sabe riquísimo!

Cocina el flan de arroz con leche a baño maría. Foto: quericavida.com.

