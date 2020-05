Receta fácil para hacer gorditas de nata ¡sin horno!

Receta fácil para preparar gorditas de nata, un pan de la gastronomía mexicana. Foto: cdn.kiwilimon.com

Las gorditas de nata, un pan tradicional mexicano muy común en la Ciudad de México (CDMX), donde hasta debajo de las piedras lo encuentras y es que se han vuelto el postre o aperitivo ideal de los capitalinos tras sus largas jornadas, así que, si nunca lo has probado te damos una receta fácil para que experimentes su sabor y que se puede preparar sin horno, ¡sabe exquisito!

Origen de las gorditas de nata

En entrevista con Gourmet de México, la chef Sylvia Kurczyn dio a conocer un poco sobre la historia de este postre, aperitivo o bocadillo para muchos mexicanos; sin embargo, no hay mucho que contar, pues todo apunta a que no hay registros de su primera aparación en la gastronomía mexicana; sin embargo, hay muchas versiones en otras partes del mundo que podrían ser sus antecesores, aunque no definitivamente.

Sylvia Kurczyn, asegura que la versión esponjosa es típica de la CDMX, aunque en todo el país mexicano se pueden encontrar otras versiones. Tradicionalmente se considera que la receta de la masa de una gordita de nata se compone de polvo de hornear, harina blanca, natas frescas y deberían hacerse en hornos de mampostería, aunque claro las más comunes en la actualidad se hacen al comal y no siempre llevan nata.

Gorditas de nata un pan tradicional de la gastronomía de México. Foto: cdn.kiwilimon.com

Ahora que conoces más sobre este tipo de pan tradicional de la gastronomía mexicana, te damos decimos como hacer esta receta de postre para que la hagas desde casa y sin usar horno, así que, tomo nota, después de que las pruebes no dejarás de hacerlas, ¡saben delicioso!

Receta fácil para preparar gorditas de nata tradicionales

Ingredientes:

4 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 taza de azúcar

1 pizca de sal

2 huevos

2 tazas de nata

Utensilios:

Bowl o recipiente para mezclar

Mesa, charola o superficie plana para extender masa

Cortador de masa o cualquier otro artículo que sirva para ello

Preparación:

Coloca en el recipiente para mezclar o bowl la sal, el azúcar, la harina y el polvo para hornear, bate y luego incorpora poco a poco el huevo, después agrega la nata, en cuanto todos los ingredientes se mezclen revisa que el resultado sea una masa firme y tersa, luego refrigera por 15 minutos.

Luego del tiempo transcurrido, coloca la masa en una mesa o en una superficie plana enharinada, luego con ayuda de un cortador crea las gorditas.

Gorditas de nata en comal. Foto: mamanoticias.com

Finalmente cocina las gorditas a fuego bajo sobre un comal, cuida que se cocina por ambos lados, sabrás que están listas cuando se infles, el tiempo aproximado de cocción de cada lado suele ser de 3 minutos, y listo, tendrás un pan delicioso y tradicional que puedes acompañar con cualquiera de tus bebidas favoritas.

Con información de gourmetdemexico.com.mx y kiwilimon.com