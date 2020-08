Receta fácil para TACOS de tripa y los ¡beneficios de este ingrediente!

Los tacos de tripa son otro de los manjares de la comida mexicana. Foto: YouTube Cocinando con Angel

Si crees que ya has probado todas las garnachas de la comida mexicana, si no has saboreado los tacos de tripa entonces aún tienes un platillo pendiente por degustar, eso sí, no dejes que su apariencia te engañe, porque estas vísceras de res bien doraditas son un verdadero manjar, pero no solo es eso, aunque no lo creas, ¡son muy nutritivas!, así que prepárate para conocer todos sus beneficios y disfruta de su sabor con la receta fácil que aquí mismo te compartimos, ¡no te la pierdas!

¿Qué son las tripas?

Lo primero que debes saber de esta mexicana, es que el protagonista de estos tacos son, así tal cual, los intestinos de la res, pero no solo es eso, en México se hacen dos diferentes platillos según la parte del aparato digestivo que tomes, es decir, así como los seres humanos estos animales tienen intestino delgado y grueso, el primero lo conoce como tripa de leche y lo utilizan para hacer machitos, otro platillo mexicano que es una especie de mezcla de tripas envueltas en sí mismas, es muy común en Guadalajara y Monterrey.

El segundo intestino, se usa precisamente para los tacos de tripa, e incluso cabe decir que los mayas llaman a esta preparación como ‘choch’, pero además sabías que esta comida mexicana es ¿muy nutritiva? A continuación, te decimos todo lo que te podrías estar comiendo en beneficio a tu salud en cada taquiza.

Beneficios de las tripas

De acuerdo con varios estudios citados por el sitio web de nutrición Healthline, las tripas o vísceras tienen los siguientes beneficios:

Son ricas en hierro hemo, el cual es la mejor opción para el cuerpo humano, ya que incluso lo digiere mejor que aquel que se encuentra en los vegetales.

Son fuente de proteínas, así que son buenas para saciar el hambre e incluso acelerar el metabolismo.

La alta calidad de proteínas que contienen las vísceras ayuda a retener y desarrollar masa muscular.

Contienen grandes cantidades de colina, un nutriente que favorece el funcionamiento cerebral.

Las vísceras no son muy solicitadas, así que son baratas.

Ahora ya sabes un poco más sobre la comida mexicana y sobre todo los beneficios que los tacos de tripa, por extraño que parezca, tienen para mejorar tu salud, solo recuerda que nada en exceso; aquí te dejamos una receta fácil para que te los prepares en casa, ¡buen provecho!

Receta fácil de tacos de tripa

Ingredientes:

1 kilogramo de tripa de res

250 gramos de tortilla de maíz

1 taza de cebolla picada

1 taza de cilantro picado

2 dientes de ajo

5 hojas de laurel

1 cucharada postre de sal

Preparación:

Lave muy bien la tripa tanto por fuera como por dentro, hazlo muy bien, puede llevarte un tiempo, pero debes procurar que esté lo más limpia posible, ya que esté listo pon a cocer las tripas con agua, ajo, laurel y sal por 90 o 120 minutos, debes estar súper cocida, luego escurre y corta en trozos pequeños, luego fríe en manteca por 15 minutos.

Procura freír las tripas a tu gusto, cómo ya están cocidas no hay problema en que sea solo un poco, aunque si te gustan bien doradas, tampoco hay problema.

Luego de que tengas lista la carne, es momento tomar las tortillas y formar los tacos, sirve con cilantro y cebolla picada, añade salsa a tu gusto.

Con información de laroussecocina.mx y www.recetasgratis.net.