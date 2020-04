Receta fácil de pastel gota de agua, el postre vegano que tu dieta necesita. Foto: kirbiecravings.com.

Si te preguntas qué puedes hacer mientras estás en cuarentena, no tienes que pensar mucho, pues, ahora, podrás experimentar en la cocina, y de verdad que, no siempre es tan complicada como las fotos nos la muestran, por eso, traemos para ti una receta fácil y exótica, llegada desde las tierras asiáticas de Japón, hablamos del pastel gota de agua, un postre que, incluso, los veganos y quienes hagan dieta pueden comer, ya que, tiene cero calorías y todo es de origen vegetal.

Postre pastel gota de agua

Puede que este postre asiatico te cause un poco de extrañeza, su sencillez evoca elegancia gastronómica, la cual, aunque parece única y compleja no lo es, así que, no te dejes llevar por la primera impresión y sorprende a todos tus comensales, pues, te decimos la receta para que lo prepares desde casa tu pastel gota de agua.

Respecto a su ingrediente estrella, el agar, no te preocupes, lo puedes conseguir en tiendas asiáticas, está hecha de algas y es una opción vegana a la gelatina de origen animal, no tiene calorías, así que, es ideal para quitar los antojos, ¿te animas a prepararla?

Receta fácil para preparar pastel gota de agua

Ingredientes:

Harina de soja y miel negra. Foto: kirbiecravings.com.

15 gramos de agar

12 gramos de azúcar granulada

500 mililitros de agua

Harina de soja

Sirope de azucar o miel negra

Polvo de agar. Foto: kirbiecravings.com.

Utensilios:

Molde redondo o algún recipiente como un vaso

Refrigerador

Preparación:

Receta fácil de pastel gota de agua, preparación. Foto: kirbiecravings.com.

Mezcla el azúcar y el agar en una olla, añade el agua para ir disolviendo los ingredientes mientras se encuentra a fuego, luego que hierva y todo esté muy bien integrado, vacía en los moldes y coloca en el refrigerador, hasta que, tenga una consistencia sólida.

Receta fácil de pastel gota de agua, preparación. Foto 2: kirbiecravings.com.

¿Cómo se sirve el pastel gota de agua?

La versión japonesa original de este postre se desmonta y al momento, se agrega harina de soja y sirope de azúcar que, es muy similar a al sabor del almíbar, sólo que más denso, incluso, parece caramelo; sin embargo, todo queda a la imaginación, hay quienes, dentro del pastel incluyen frutas u otros ingredientes, así que, todo depende cómo lo deseas comer, y ahora, sabes que, es más fácil de lo que parece, ¡disfrutalo!

Pastel gota de agua. Foto: Milenio.

