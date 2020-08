Receta fácil de TACOS dorados, crujientes, vegetarianos y ¡súper baratos!

Receta tradicional de tacos dorados de papa. Foto: www.lapapa-loca.com

Los tacos dorados son otro platillo de la comida mexicana que vale la pena degustar, así que, si no los has probado ya va siendo momento y para ayudarte con esta misión culinaria aquí te decimos una receta fácil y muy tradicional, los rellenos de papa; aunque, no es la única versión ya que los hay con pollo, carne de res, zanahoria y otro sin fin de ingredientes que también te debes animar a probar, ¡son exquisitos!

¿Qué son los tacos dorados?

El diferenciador de esta comida mexicana en comparación con los otros tacos, es que no son blandos, es decir, están dorados en aceite, algo que les da un sabor único que cualquier amante del buen comer no podría resistir, existen muchas variedades, hay quienes incluso los preparan de barbacoa, aunque los de papa sin duda son los más típicos, y además son completamente vegetarianos, pues su ingrediente estrella no es carne.

Los tacos dorados son un manjar culinario de la típica comida mexicana. Foto: laopinion.com

Los tacos dorados de papa como los tacos al pastor son una comida mexicana que debe haber en tu mesa, y de acuerdo con la Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana de Larousse, este delicioso platillo se prepara en Sinaloa con relleno de carne deshebrada y frijoles, y se acompañan con lechuga y caldillo de jitomate, ¿ya los has probado?

A continuación de compartimos la receta de tacos dorados en su versión más tradicional, recuerda que tú eres el creador de los sabores y basándonos en los 10 mandamientos definitivos del amante de los tacos, eres completamente libre de crear las combinaciones perfectas para ti de esta tradicional comida mexicana, así que ¡manos a la cocina!

Receta de tacos dorados

Receta de tacos dorados. Foto: www.cocinadelirante.com

Ingredientes:

16 tortillas medianas de maíz

2 papas grandes cortadas en cubos medianos

1/2 taza de leche

2 cucharadas de mantequilla

4 cucharadas de cebolla picada

1/2 taza de salsa roja

1 taza de queso tipo panela

1 taza de lechuga fileteada

1/2 taza de crema

1/4 de cebolla morada fileteada

Aceite suficiente para freír

Preparación:

Primero cocina en agua hirviendo las papas con sal, ya que se sientan suaves, escúrrelas y bátelas con leche, la mitad del queso, mantequilla y cebolla picada, reserva.

Ahora toma las tortillas calientes y forma los tacos, el relleno será la mezcla de papa, puedes apoyarte con palillos, para que no se deshagan al momento de freírlos.

Ya que tengas los tacos, fríelos muy bien en aceite caliente, ve escurriéndolos y permite que se enfríen un poco, luego sírvelos con cebolla morada, lechuga, queso, salsa y crema, ¡están deliciosos!

Con información de Cocina Fácil.