Receta fácil de TACOS de rajas con queso, ¡un platillo muy vegetariano!

Si la comida mexicana es lo tuyo, pero no comes carne, esta receta fácil de tacos de rajas con queso se convertirá en tu platillo favorito, pues es una opción muy vegetariana que sin duda alguna podrás incluir en tu dieta, además, pese a que contiene chile poblano, no es picante, ya que el conjunto de ingredientes y su preparación hacen que los sabores se fusionen obteniendo así ¡un verdadero manjar culinario!

Receta de tacos de rajas con queso

Ingredientes:

6 chiles poblano lavados

1 taza de queso Cotija, cortado en cubos

½ cebolla picada

1 tomate Roma picado

1 cucharada de aceite de oliva

12 tortillas de maíz

Preparación:

Esta receta de tacos requiere que uses el horno en la opción asar, la cual puede venir con la palabra en inglés “broiler” y que deberás activar antes de iniciar con la preparación.

Ahora, toma una bandeja para el horno y cúbrela con papel aluminio, sobre ella colocarás los chiles poblanos y luego la ingresarás para que se asen durante media hora o hasta que puedas visualizar que su piel se ha quemado, cuando estén en ese punto los deberás sacar, después y de forma inmediata deberás colocarlos dentro de una bolsa de plástico para que se suden alrededor de 10 minutos.

Tras el paso del tiempo, saca los chiles asados de la bolsa y retira su piel quemada bajo el chorro de agua con ayuda de tus manos, luego cortarlos en tiras y fríe estas en un sartén a fuego medio junto a los tomates y la cebolla por 5 minutos; retira y añade los cubos de queso, revuelve.

Para formar los tacos solo debes calentar las tortillas y rellenarlas con al menos tres cucharadas del guiso de chiles, y ¡listo!, es momento de que sirvas este delicioso manjar de la comida mexicana.

Si deseas conocer otras recetas con rajas y queso, te recomendamos visitar el canal de YouTube Jauja Cocina Mexicana, ahí podrás encontrar otros platillos deliciosos.

