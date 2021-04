Receta: disfruta en familia el mejor niño envuelto de jamón y queso

¿Alguna vez has probado el niño envuelto?, es una receta de Latinoamérica donde se enrollan migas de pan y dentro de coloca algún guiso, en Chile, Argentina y Uruguay se usa queso y ternera, pero en México el más común es con queso amarillo y jamón, y aquí te damos los pasos para que te prepares uno en casa y consientas a tu familia, ¡te encantará!

Niño envuelto de jamón y queso

Esta receta es deliciosa y muy fácil de hacer, pues se trata de un sándwich frío, así que no requiere de mucho esfuerzo, se cree que fue creada en Argentina por la comunidad italiana a inicio del siglo XX, se sabe que fue la adaptación de un plato de carne molida enrollado, cuya idea estuvo inspirada en la comida árabe, y ahora es muy popular en Latinoamérica, ¿seguro que no la has probado?

Esta receta de niño envuelto es ideal para consentir a la familia, así que sigue estos pasos y ¡prepárala ya!

Niño envuelto de jamón y queso. Foto: Pinterest

Ingredientes:

1 paquete de pan de caja blanco

250 gramos de jamón de pavo

250 gramos de queso amarillo

1/2 taza de mayonesa

1 lata de chiles en vinagre en rajas (opcional)

1 lechuga mediana

Preparación:

Para comenzar con esta receta de niño envuelto pon panes de caja sin orillas sobre una hoja de papel aluminio que esté extendida en una superficie plana, hazlo de manera en que todos queden muy bien unidos, el tamaño de este platillo lo elegirás tú.

Ahora, pasa sobre el pan un rodillo limpio y alisa las orillas del para que las rebanadas queden unidas, cuando esté bien plano coloca mayonesa sobre este primer piso.

Posteriormente, coloca sobre el pan las hojas de lechuga, el queso y el jamón, procura que ninguno de los ingredientes esté demasiado húmedo al colocarlos.

En La Verdad Noticias te sugerimos que, si disfrutas del picante, puedes añadir rajas de chile en vinagre en la cantidad que gustes, eso sí, cuida en todo momento que el rollo esté muy bien apretado, y al final envuelve con papel aluminio y deja la receta hecha por media hora en el refrigerador.

En cuanto pase el tiempo, podrás servir este exquisito niño envuelto, córtalo en la forma y porción que gustes, le va a encantar ¡a tu familia!

