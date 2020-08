Receta de pudín de plátano al estilo sureño ¡sin culpas!

Receta de pudín de plátano. Foto:Recetas de postre

Allen & Son, un restaurante sureño histórico que presume de un gran menú de postres: pastel de nueces, pastel de lima, pastel de coco y ajedrez, zapatero de melocotón. Sin embargo, tienen un tributo al budín de plátano dulce ¡aquí está la receta!

Esta receta de pudín de plátano no reprime el sabor, pero tiene menos calorías que el pudín de pan que pediría en su restaurante local, y es posible que aún pueda probar el plátano. Eso es porque, con este delicioso postre, se limita la cantidad de ingredientes y permite que los sabores naturales y deliciosos hablen por sí mismos.

Receta de pudín de plátano. Foto: Yahoo life

Receta del pudín de plátano

Nutrición: 290 calorías, 7 g de grasa (2 g saturada), 36 g de azúcar

Para 8 porciones de la receta necesitarás:

1⁄2 taza más 2 cucharadas de azúcar

1⁄3 taza de harina para todo uso

2 tazas de leche al 2%

3 huevos, separados

1 cucharadita de extracto de vainilla

Una pizca de sal

4 plátanos maduros grandes, rebanados

1⁄2 caja (12 oz) de obleas de vainilla (aproximadamente 35 obleas)

Preparación:

-Precaliente el horno a 375 grados Fahrenheit.

-Combine 1⁄2 taza de azúcar, la harina, la leche, las yemas de huevo, la vainilla y la sal en una cacerola mediana.

-Cocine a fuego lento, batiendo ocasionalmente, durante unos 12 minutos, hasta que la mezcla se espese hasta formar un pudín.

-Coloque las claras de huevo en un bol y bata con una batidora eléctrica hasta que se formen picos gruesos y rígidos.

-Incorpore las 2 cucharadas de azúcar y mezcle por unos segundos más para incorporar. (El merengue también se puede batir a mano con un batidor en un tazón de aluminio frío, pero prepárate para un poco de ejercicio).

-Coloque una capa en el fondo de una fuente para hornear de 8 "x 8" o un tazón apto para horno con la mitad de los plátanos, luego cubra con la mitad de las galletas. Repita para formar dos capas de obleas y plátanos, luego vierta el pudín por encima.

-Extienda el merengue sobre el pudín. Hornea de 10 a 12 minutos, hasta que el merengue esté dorado.

TE PUEDE INTERESAR:Receta fácil para preparar Tarta Tatin de plátano, un postre francés súper barato

Te asombraría saber lo que puedes hacer con un limón ¡Remedio casero para TODO! ��������������https://t.co/81TL9kiSrf — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 28, 2020

Esta receta (¡y cientos más!) Provino de uno de los programas de Cook This, Not That! libros.