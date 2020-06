Receta de postres: exquisito volcán de chocolate muy fácil de hacer foto recetas nestlé

Siempre hay tiempo para consentirte a ti o a tu familia, puedes optar por algunas recetas de postres fáciles de hacer para pasar un buen momento a lado de tus seres queridos deleitando tu paladar, en especial si te gusta el chocolate, puedes hacer un rico volcán muy delicioso y sencillo de hacer ¡aquí te decimos cómo hacerlo!

Volcán de chocolate

De una gran variedad de postres, el volcán de chocolate es uno de los preferidos, su principal característica consiste en una corteza rígida y un interior suave y líquida. Es rico en sabor, temperatura y acompañamientos, lo que lo hacen que sea ideal para cualquier momento, lo mejor de todo es que esta receta de postre es muy fácil de hacer desde casa, de hecho, puedes lograrlo con poco dinero.

El volcán de chocolate ha ido ganando popularidad, puede servirse en caliente, puede comerse solo o bien, contrastar su sabor con algún otro alimento como el helado o frutas frescas, pero sin duda es un postre clásico por dejar un rico sabor de boca.

Receta volcán de chocolate

Para preparar un rico fondant o volcán de chocolate es necesario tener algunos ingredientes específicos para que quede a la perfección, sigue las siguientes instrucciones y logra consentir a tu familia con tan deliciosa receta de postre.

INGREDIENTES

2 Huevos

2 Yemas

90 gramos de azúcar

150 gramos de chocolate

100 gramos de manteca

2 gramos de harina

PREPARACIÓN

Para comenzar con la deliciosa receta del volcán de chocolate, lo primero se debe derretir revolviendo a fuego muy bajo la manteca junto al chocolate. Después de derretir lo anterior, en otro recipiente bate uno a uno los huevos completos y el azúcar hasta integrar bien los ingredientes. Luego, agregarle la primera preparación de manteca y chocolate, y unir bien todos los ingredientes.

Cuando ya tengas incorporados todos los ingredientes, agregar las cucharadas de harina y mezcla, checa que no queden grumos. Es momento de enmantecar y espolvorear con chocolate en polvo los moldes y rellenar hasta la mitad. Llevar a horno a 200°C durante 10 minutos checa muy bien que no debe quedar sólida en el centro del postre, ten cuidado al sacarlo del horno, deja reposar al aire libre por algunos momentos y desmolda, cuando está bien cocido debe pasar un chuchillo muy fácil sin dejar restos. Sirve y no muevas mucho el centro del volcán de chocolate, puedes servir con helado y acompañar con café, leche o té.

