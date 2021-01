Receta de las crujientes papas asadas de Tik Tok ¡Favoritas de Kylie Jenner!

Recetas de Tik Tok para preparar papas asadas. Foto:Olive oil Times

La receta de papas asadas de un estudiante universitario se ha convertido en una sensación en las redes sociales, acumulando casi 20 millones de visitas e incluso recibiendo un me gusta de Kylie Jenner.

Jeremy Scheck, que dirige @scheckeats, está detrás de las patatas más famosas de TikTok ¿Quieres saber cómo prepararlas? sigue leyendo.

TE PUEDE INTERESAR: RECETA: 3 formas diferentes de hacer papas al horno

Origen de la receta de papas asadas

La receta de Jeremy Scheck se inspiró en las clásicas patatas asadas inglesas de Emily Blunt. La estrella de "Mary Poppins" demostró cómo hacer su plato con Ina Garten durante un episodio de Barefoot Contessa en 2018.

Garten compartió la receta de Blunt en mayo durante los primeros meses de la pandemia, y fue tan popular que su sitio web colapsó . El plato también aparece en el nuevo libro de cocina de Garten "Modern Comfort Food". Scheck dijo que le encantaba la técnica británica clásica de Blunt, pero agregó algunos de sus propios ajustes especiales.

Receta de papas asadas. Foto: Tik Tok

Receta de las papas asadas de Tik Tok

Hervir papas antes de asarlas es una técnica británica bastante clásica que ha existido durante cientos de años. Combiné eso con los condimentos y sabores que mi mamá solía usar en sus papas asadas, y lo adapté más a mi gusto.

Para esta receta, Scheck no recomienda pelar las papas. La mayoría de las recetas de asados británicos pelan las papas. Creo que la piel crujiente es la mejor parte y odio pelar papas, así que simplemente las dejo.

Si bien Scheck dijo que se puede usar cualquier tipo de papa para este plato, cree que las papas de piel roja y dorada de Yukon son las mejores.

-Una vez que hayas cortado las papas al tamaño deseado, tiralas en una olla con agua fría con una cantidad generosa de sal. En realidad, no vas a comer toda esa sal. Pero se necesita que el agua esté muy salada para que las papas la absorban y adquieran el sabor.

-Lleva la olla a ebullición y cocina las papas durante 10 a 15 minutos, hasta que estén casi tiernas.

-Luego escurre las papas y usa una cuchara para desbastar sus bordes. Esto aumenta el área de la superficie, lo que ayudará a que las papas estén más crujientes en el horno.

-Transfiera sus papas a una sartén y rocíelas con aceite de oliva o aguacate. Y si tiene grasa es aún mejor.

-Scheck también recomienda agregar muchas hierbas y condimentos. Utiliza romero fresco, Old Bay, sal, pimentón, ajo en polvo, pimienta negra y un poco de pimienta de cayena. -Si no puede encontrar Old Bay, cualquier condimento cajún funciona. Pero el sabor distintivo proviene de la sal de apio.

-Una vez que todo esté suave y uniformemente cubierto con aceite y condimentos, arroje las papas a un horno precalentado a 450 grados Fahrenheit y cocínelas durante 15 a 25 minutos, arrojándolas un par de veces mientras se asan. Cuando se vean cocidas al 90%, apaga el horno y déjalas ahí por 10 minutos más.

-Cubra sus papas con algunas hierbas frescas y tiernas como eneldo o perejil y excave.

Las patatas asadas de Scheck llamaron la atención de Kylie Jenner por primera vez en junio. A Jenner le había gustado el clip de TikTok de Scheck antes de cambiar la sección de videos que me gustaron de su TikTok a privada.

TE PUEDE INTERESAR:Receta fácil de TACOS dorados, crujientes, vegetarianos y ¡súper baratos!

De repente, recibí cientos de comentarios que decían 'A KYLIE LE GUSTA ESTO', porque los suyos se mostraban públicamente en su perfil en ese momento. Definitivamente fue genial, pero habría estado aún más emocionado si hubiera sido un chef famoso.

Para conocer más recetas deliciosas y fáciles de preparar, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles