Receta de gelatina de mazapán

La gelatina de mazapán es otro de los ingredientes que puedes utilizar para preparar este exquisito y fácil postre, solo necesitarás 1 Lata de Leche Condensada, 1 Lata de Leche Evaporada, 1 Lata de Media Crema, 6 Piezas de Mazapán de cacahuate (28 g c/u), 1/2 Taza de Agua, 3 Sobres de Grenetina (7 g c/u).

Los pasos a seguir para la elaboración de esta gelatina son:

Licúa la Leche Condensada con la Leche Evaporada, la Media Crema, el mazapán y el agua. Sin dejar de licuar, añade la grenetina previamente hidratada en 1/4 taza de agua y disuelta a baño María. Vierte en un molde previamente engrasado y refrigera hasta que cuaje. Desmolda y decora con un poco de nuez, fresas y menta.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos los ingredientes y pasos para preparar la receta de gelatina artística, en esta ocasión, hacemos un espacio para recomendarte la exquisita receta de este postre con mazapán que nadie podrá resistir.

Gelatina de mazapán con queso crema

Los pasos para preparar la gelatina con mazapán y queso crema son similares a la receta que te describimos en líneas anteriores, solo necesitas añadir 190 gramos de queso crema y en lugar de usar agua necesitarás 2 tazas de leche de vaca.

Preparación:

Licúa la leche evaporada con la leche condensada, la crema para batir, el queso crema la leche y el mazapán, agrega poco a poco la grenetina hidratada. Reserva. Vierte en molde previamente engrasado y refrigera por 2 horas ó bien hasta que cuaje. Desmolda, decora con fresas y mazapán. Sirve.

Gelatina de mazapán keto

Gelatina con mazapán keto

Para convertir la gelatina de mazapán en keto es necesario intercambiar algunos ingredientes por otras alternativas más saludables y bajas en calorías, no confundir con gelatina light, ya que podría engordarte. Esta es la receta completa.

Ingredientes:

1 sobre de gelatina sin azúcar

1 litro de leche de almendras sin azúcar

1 barra de queso Philadelphia

200ml de crema para batir o media crema

1/2 taza de crema de cacahuate sin azúcar

3 cucharadas de grenetina natural

Preparación:

Preparar la gelatina en la leche de almendras siguiendo las instrucciones del sobre, agregar la grenetina previamente hidratada y disuelta al baño María o en microondas. Mezclar en la licuadora está mezcla con los demás ingredientes y servir en un molde para refrigerar. Para el topping utilice 3 cucharadas de media crema, 1 cucharada de crema de cacahuate y almendras en trozos.

¿Cuál es la vitamina de la gelatina?

Vitamina de la gelatina

Entre la amplia variedad de gelatinas que puedes encontrar en el mercado, están enriquecidas en vitaminas A, C y E, si bien su contenido nutritivo no es comparable al de las frutas frescas. Una porción de gelatina de fruta contiene aproximadamente 30 miligramos de vitamina C, tres veces menos que una naranja, además comer gelatina todos los días puede brindarte muchos beneficios.

