Receta de cuaresma 2020: salmón empapelado al limón

En esta época de cuaresma que está por finalizar, no te puedes perder la oportunidad de consentir a tu familia, así que es tiempo de preparar una de las recetas más ricas de esta temporada y hablamos del rico salmón empapelado al limón que seguro te encantará, así que pon manos a la obra.

Esta rica receta de cuaresma es súper deliciosa pues lleva un glaseado de cilantro y limón que le darán un sabor único y que le encantará a tu familia, lo mejor de todo es que es muy fácil y sencillo de hacer ¡aquí te decimos!

Receta salmón empapelado al limón

Kiwilimón recomienda que para que esta receta con salmón te quede perfecta, puedes pedir el filete de salmón porcionado en filetes de 200 gramos y hacerlos de forma individual, y vas a necesitar los siguientes ingredientes.

Ingredientes

1/2 tazas de I Can´T Believe Is Not Butter

2 dientes de ajo, cortado en láminas

1 cucharada de chile serrano, finamente picado

3 cucharadas de jugo de limón

4 cucharadas de miel

1/3 tazas de cilantro fresco, finamente picado

1 manojo de espárragos

1 taza de pimiento, de colores, cortados en rodajas

1 taza de calabaza, cortada en rodajas

1 taza de zanahoria, cortada en bastones

1 cucharada de I Can´T Believe Is Not Butter®

suficiente de sal y pimienta

1 cucharada de hojuela de chile

1 salmón, en lonja, sin piel

1 limón amarillo, en rodajas, para decorar

1 limón, en rodajas, para decorar

Cilantro fresco para decorar

Preparación

Empecemos con esta deliciosa receta, precalienta el horno a 180°C, en una olla a fuego medio, derrite media taza de I Can´t Believe Is Not Butter y agrega el ajo, cocina por algunos minutos hasta que suelte el aroma y dore ligeramente, cuando suceda esto debes agregar el chile serrano, el jugo de limón, la miel y el cilantro, cocina 1 minuto y retira. Deja reposar unos minutos hasta que se enfríe.

Ahora, sobre una charola con papel aluminio o para hornear, tienes que acomodar todas las verduras, cuando ya tengas esto listo, debes agregar 1 cucharada de I Can´t Believe Is Not Butter® y sazona con las hojuelas de chile, sal y pimienta recién molida al gusto.

Es momento de colocar el filete de salmón encima de las verduras, previamente debes sazonar con sal y pimienta, después de colocarlo vierte la preparación de cilantro y limón encima del salmón y cierra. Cuando esté listo debes hornear por unos 20 minutos hasta que esté bien cocinado. Retira del horno y sirve decorando con las rodajas de limón y el cilantro, listo.