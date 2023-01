Receta de chiles rellenos de Doña Ángela. ¡Aprende a cocinar fácilmente!

Los chiles rellenos son uno de los tesoros de la gastronomía mexicana, en todas las regiones de México puedes probar este manjar con su propio toque particular. Y lo más hermoso de ellos es que no son complicados de hacerse, solo es necesaria un poco de paciencia para seguir al pie de la letra los pasos.

Y gracias al internet podemos acceder a un sinfín de recetas que prometen darnos la guía definitiva y más sabrosa sobre cómo hacer chiles rellenos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a seguir las instrucciones de este receta mexicana Doña Angela de Mi Rancho a tu Cocina.

Chiles rellenos de Mi Rancho a tu Cocina

Chiles rellenos de Mi Rancho a tu Cocina

Ingredientes:

3 chiles poblanos

3 chiles pasilla

3 chiles perones

Queso panela u Oaxaca (o el de tu preferencia)

1 cebolla

2 ajos

Cilantro

2 huevos

Sal al gusto

Agua

Aceite

El primer paso es poner a asar 3 chiles poblanos y 3 chiles perones. Mientras se asan los chiles, desvena 4 chiles pasilla, una vez hecho rellénalos con queso y reserva.

Una vez que tus chiles poblanos y perones están asados retira del fuego y mete en un bolsa de plástico para que reposen y se puedan pelar.

Pasado un rato, procedemos a pelarlos y desvenarlos. Hecho esto, los rellenamos y reservamos.

En una licuadora ponemos los tomates crudos, el ajo, cebolla, sal y agua. En una cazuela caliente ponemos un poco de cebolla, una vez que esté dorada vertemos el caldillo de tomate que licuamos previamente, agregamos una rama de cilantro y dejamos hervir.

En un recipiente vacía las claras de huevo y una pizca de sal, y procedemos a batir. Ya que haya levantado, agregamos las yemas y batimos.

Ponemos un sartén con suficiente aceite a calentar. Revisamos que el tomatillo ya esté listo retiramos.

En un plato extendido colocamos harina y enharinamos el chile por todos lados, posteriormente lo introducimos en nuestro recipiente con huevo batido hasta que esté completamente bañado.

Una vez esté hirviendo el aceite metemos los chiles, cuando veamos que cambia de color el marinado lo volteamos. Retiramos cuando todo este del mismo color.

Una vez que el aceite ha escurrido un poco de los chiles los introducimos en la olla con el tomate.

Aunque puedes comer tus chiles sin haberlos metido, solo sirves el chile en un plato y agregas la cantidad de salsa que sea de tu preferencia.

Te puede interesar: Aprende a hacer la receta más FÁCIL que puede haber de chiles en nogada

¿Cómo hacer para que los chiles rellenos no piquen?

¿Cómo hacer para que los chiles rellenos no piquen?

Como mencionamos al inicio, los chiles rellenos son una delicia de la riqueza culinaria del país, y como buenos mexicanos amamos que todo tenga picante. No bastante, no falta el invitado a la comida que no le guste el arriesgado arte de sentir los oídos tapados por un buen picante, por lo que hay que modificar un poco la receta mexicana.

No te preocupes que En La Verdad Noticias te compartimos cómo hacer que los chiles no piquen antes de rellenarlos.

Desvena los chiles y ponlos en un recipiente con suficiente agua. Agrega dos cucharadas y media de sal.

Deja remojar por 15 minutos. Retira, rellena y disfruta.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!