¿Realmente sirve contar calorías? Así funcionan las etiquetas de los alimentos

Si estás cuidando tu alimentación, es probable que te tomes la molestia de revisar la ‘información nutrimental’ en las etiquetas de los alimentos antes de comprar algún producto, pero ¿estas de verdad funcionan? Aquí te contamos.

En la etiqueta de ‘información nutrimental’ que contienen los alimentos procesados y envasados podemos encontrar:

Las calorías que contiene el producto por cada 100 gramos o por ración.

Cantidad de macronutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, entre otros).

En general, toda esta información nos debería de decir cuánta energía (aproximadamente) obtendremos después de consumir el producto, sin embargo, contrario a lo que solemos pensar, este conteo no es ideal y ni siquiera coincide 100% con la realidad.

Las calorías y datos sobre los macronutrientes detallados en las etiquetas provienen directamente de los fabricantes y aunque la Food and Drugs Administration (FDA) las regula (en el caso de Estados Unidos), dicho organismo permite un margen de error de hasta un 20%.

Por lo tanto, al final podrías estar consumiendo un 20% más o menos de la cantidad reflejada en la etiqueta, y si somos realistas, nos daremos cuenta de que en la mayoría de las ocasiones, este valor termina siendo casi siempre mayor.

Un estudio publicado en 2013 en el US National Library of Medicine demostró que las etiquetas de los alimentos (específicamente bocadillos) tendían a ser un 4% mayor a lo expuesto en la etiqueta.

Además, el mismo sistema se ha utilizado desde el siglo XIX, cuando el químico estadounidense Wilbur Olin Atwater comenzó a hacerlo, pero la diferencia es que hoy en día los alimentos se procesan de forma diferente y los organismos los digieren de formas diferentes, lo que también impacta en el valor real calórico de los alimentos.

Por otra parte, varios estudios han sugerido que incluso la temperatura de los alimentos interfiere con la forma en la que se absorben la calorías. Por ejemplo: comer pasta fría puede limitar esta absorción entre un 10% y 30%, dependiendo del individuo.

Así que para finalizar podemos concluir que las etiquetas no son tan efectivas después de todo, pues de hecho, no todas las calorías se absorben igual; no es lo mismo consumir 100 kcal de un alimento ultraprocesado, que 100 kcal de un alimento fresco, pues el primero se absorbe prácticamente en su totalidad debido a la falta de fibra que lo caracteriza.

