Realizó hechizo para que su ex regresara y desató un operativo antiterrorista.

Un hombre de 38 años quien realizó un hechizo insólito y ridículo método para intentar recuperarla, desató un operativo antiterrorista, fue detenido y se le impuso una orden de restricción pues lo denunciaron por machista.

El sujeto recibió una orden de restricción de un año y se le prohibió comunicarse durante el mismo lapso de tiempo con su ex pareja luego de que el pasado 15 de febrero, junto a un amigo, dejó un paquete junto a la vía férrea y además hicieron “movimientos similares a los del rezo musulmán”, señala El País.

Un vecino de su ex pareja vio el momento en que los hombres pusieron el supuesto “paquete sospechoso”, por lo que llamó a la policía y se activó un “protocolo antiterrorista” e incluso se detuvo por más de dos horas el tráfico de trenes.

La policía al llegar al lugar esperaban encontrarse con cables y explosivos se llevaron una sorpresa, ya que lo que había dentro de la bolsa era una piña hueca y en su interior había clavos, alfileres, desechos de la preparación de café, uvas, unas semillas de regaliz americano y dos papeles: en uno estaba escrito el nombre de una mujer y en otro el de otra mujer y un hombre.

El papel que tenía un solo nombre era el de su ex, mientras el que tenía dos lucía los de su ex suegra y el del nuevo novio de su ex polola, cinco días después del suceso, su ex presentó una denuncia por violencia machista y en un rápido juicio al sujeto se le impuso una orden de restricción por un año.