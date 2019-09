Razones por las que tu pareja quiere terminar contigo

Estás muy enamorada y piensas que todo va de maravilla, pero de repente, tu pareja comienza a ser más distante y ya nada es igual. Si te sientes identificada, probablemente estás haciendo alguna de estas cosas, así que presta mucha atención y conoce las principales razones por las que tu pareja quiere terminar contigo.

Finges ser alguien que no eres

Una forma súper efectiva para llevar una relación al fracaso es fingir ser alguien que no eres. Sí, siempre nos han recomendado que nos interesemos por los gustos de la otra persona para acercarnos a ella, pero fingir, por ejemplo, que somos apasionadas del deporte cuando nos tropezamos sólo con ver un balón es completamente diferente.

Si, al final puede que esa persona se enamore de “ti”, pero ¿cuánto tiempo crees que podrás soportar la mentira? Además, la verdad siempre sale a la luz y terminarán de una forma muy dramática y decepcionante. Mejor sé tú misma y que te quiera quien quiera hacerlo.

Aceptas cosas que te molestan

Este punto se podría prestar como una segunda parte del primero, pues pasar por alto cosas que te molestan y son importantes para ti, sólo para no arruinar tu relación con la otra persona, es faltarte al respeto a ti misma y fingir algo que no eres.

No te decimos que te quejes de todo, de hecho, hablaremos de este punto más adelante, sin embargo, cuando no estés de acuerdo con algo, no te quedes callada. Recuerda, la honestidad ante todo.

Eres insegura

La inseguridad es súper ‘chocante’ porque te hace sentir mal a ti y seguramente molesta al otro. La confianza es súper importante para que una relación funcione y si te comportas posesiva y controladora, revisas su teléfono y le prohíbes ver a sus amigos (y amigas, claro está), es 100% seguro que esa relación no tiene futuro.

Quieres darle gusto en todo

Otro punto similar al primero es querer darle gusto en todo a tu pareja, porque en pocas palabras le transmites el mensaje de que sólo lo que él quiere es importante, y obvio, al hacer a un lado lo que a ti te gusta, te estás menospreciando solita.

Te quejas por todo

Si estás en una relación es porque quieres disfrutar y compartir todo lo bueno que tienes en tu vida, no porque quieres estar escuchando miles de quejas cada minuto (¡y mucho menos si se están quejando de ti!), así que se tolerante y platica con tu pareja todo lo que no te guste.

Nadie es perfecto y claro que tendrán desacuerdos de vez en cuando, pero hay que ser inteligentes y decidir por qué cosas vale la pena discutir y por cuáles no. De igual forma, intenta ser más positiva y no te quejes tanto de la vida, porque aún cuando esa persona está para acompañarte y apoyarte durante los momentos difíciles, una actitud negativa cansa y nadie quiere estar con una persona tóxica.

