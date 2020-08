Razones por las que te cuesta dejar a tu ex

Una ruptura amorosa es difícil de superar pero no imposible. Foto: elainefeliz

Cuando una persona tiene un noviazgo, se hace esperando que esta relación dure por mucho tiempo o para siempre, pero algunas veces no salen las cosas como nos gustaría que salieran y así se hace difícil el momento pudiendo no poder superar a su ex. Si apenas has terminado con tu pareja, te podemos decir las razones que te pueden llevar a seguir en contacto con él y no te dejes confundir, porque lo que tienes ya no es amor.

Todos merecemos un amor sano, atrévete a volver a creer en el amor, pero antes cierra el ciclo con tu ex, porque seguramente lo que te une a él son solo recuerdos de lo que fue.

Miedo a la soledad

Las personas nacimos solas y por lo tanto, vamos a morir solas, si piensas que la soledad te estará acompañando en cuanto hayas terminado con tu ex. Te decimos que no estas solo, tienes amigos, familiares y lo mejor de todo, te tienes a ti mismo. Así que lo que tienes que hacer es estar seguro de ti mismo y seguir tu vida como cuando estabas sin esa persona.

Miedo a no encontrar alguien mejor

Este miedo sólo es parte del término de la relación, aunque si bien es cierto que las personas con las que creamos un lazo afectivo, es precisamente porque no enamoramos de su forma de ser, también debemos tomar en cuenta que todas las personas cambian. Después de todo, cada persona es distinta a otra y de igual forma, si no fué para ti, seguramente encontrarás a alguien que se adecúe a tus necesidades afectivas.

Nostalgia por la relación

Muchas de las veces, tenemos tristeza cuando se nos viene a la mente el recordar bellos momentos que pasamos cuando tuvimos la relación, pero si te pasa eso, puedes recordar y balancear por qué razones cortaste con tu ex y así podrás definir si fue una buena decisión el haber cortado con esa persona.

Con estas tres razones por las que muchas personas siguen estando en contacto con su ex, esperemos que no te confundas y no pienses que eso que sientes es amor, tampoco regreses con una relación que ya no puede ser. Casi siempre, los motivos son por miedos, el miedo es una sensación que se lleva en el proceso del duelo, pero no te preocupes, es parte de ello sentirlo.