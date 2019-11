Razones por las que se puede tener un “mal orgasmo”. (Foto cortesía El Confidencial)

En el tema del sexo el orgasmo es el máximo nivel de placer que puede experimentar la persona, sin embargo a veces este no es sinónimo de que hayas tenido la mejor relación sexual de tu vida.

Causas de un msl orgasmo

Ante esto un estudio que se publicó en Archives of Sexual Behavior ha explicado lo es que es un mal orgasmo y cuáles son algunas de las razones, una de las principales causas es cuando se tiene intimidad porque no querías pelear, entonces sólo llegas a este pero no te sientes bien puesto no que estabas dispuesto a realizarlo; información El Confidencial.

De igual forma la investigación reveló y demostró que otra situación puede llevar a que este placer no sea como se espera es por que te sientes obligado a sentirlo.

“La investigación ha demostrado que sentirse presionado a tenerlo también puede provocar estrés y tiene varios efectos negativos”; aseguran los especialistas en Healt. Los dos sexos revelan que se sienten la presión para sentir que la situación es equitativa entre la pareja.

La presión puede llevar a un mal orgasmo. (Foto cortesía as)

El factor problema de salud también podría afectar a este , sin embargo una de las personas que participaron el estudio aseguraron que “llegar al clímax no fue todo lo genial que debería. Sentí lo físico sin el componente emocional, también fue doloroso, como si no tuviera adrenalina para amortiguar la sensación”.

Química mental en el orgasmo

Otra causa, y que sería muy lamentable en una relación, es la ausencia de la química mental, y ante este otro individuo que formó parte del estudio asegura que “no fue tan placentero porque no estaba mentalmente comprometido en el encuentro”.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce los mitos del lubricante íntimo y disfruta del placer al máximo

Esto si sería fatal en el sexo puesto que es un encuentro íntimo, en el que compartes con tu pareja momentos “únicos” y te desnudas ante él o ella porque es a quien amas, por ello si no se está ahí, ya sea por estrés, “que sería lo mejor” es conveniente no dar pie, puesto que en el sexo es una entrega total.

Falta de química mental causa un mal orgasmo(Foto cortesía El Confidencial)

Únete a nosotros en Instagram.