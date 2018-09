Razones por las que no deberías volver con tu ex.

Las razones para no regresar con tu ex son muchas y aunque a veces quieras intentarlo esto nunca no va a funcionar, porque si no funcionó antes, no funciona ahora y no funcionará en un futuro.

Es probable que pienses que todos merecemos una segunda oportunidad y eso es cierto. Solo asegúrate de enumerar también todas las segundas oportunidades que se dieron estando dentro de la relación y quiero creer que fueron muchas.

Estas son algunas de las muchas razones por las que no deberías regresar con tu ex.

Es por eso que a veces necesitamos que nos hablen un poco duro y que pongamos los pies en la tierra, ya que no se trata de renunciar al amor, pero sí debes alejarte de la persona que te dio una razón para querer olvidarte de él. Lo más probable es que te ha lastimado a tal punto que ya no hay reparación, o tal vez fuiste tú quien dañó a tu pareja.

Si esta es la primera ocasión que discuten y se separan quizá si se merezcan otra oportunidad. Pero si estando juntos se daban nuevas oportunidades recurrentemente, entonces esta sería quizá la milésima oportunidad.

Tu ex continuará lastimándote

Una disculpa puede parecer sincera la primera vez que la escuchas. Pero si haces algo una vez, es un accidente. Pero si haces algo dos veces o más, ya es a propósito.

Te lastimará.

El respeto jamás podrá recuperarse

El respeto no se recupera.

El dolor nunca se puede fingir. Cuando pienses en tu relación, la angustia siempre se apoderará de ti; siempre te dará miedo salir lastimada de nuevo. Es como si dieras dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. No podrás seguir adelante sin esos dolorosos recuerdos que bombardean tu cabeza. La única opción que tienes para recuperar el respeto por ti misma es alejarte y no volver nunca.

-Nunca será lo mismo que fue al principio.

Todos deseamos volver a vivir las primeras etapas de una relación nuevamente. Aquellas donde todo era como una luna de miel. Donde apenas comenzabas a conocer a tu pareja y aún no conocías todos los defectos que escondía.

Una vez que la relación ha terminado es imposible regresar a las primeras fases de enamoramiento de una relación. Es tan imposible como volver a confiar en alguien que te ha traicionado.

Nada es igual.

-Somos necias.

Queremos pensar que podemos cambiar la realidad de las cosas, queremos justificar los errores y confiar en que siempre podemos hacer las cosas mejor.

Eres necia.

-Sin duda las personas podemos cambiar (un poco), mejorar, evolucionar, etc. pero la esencia se mantendrá siempre.

¡Nunca encontrarás a la persona indicada si te sigues aferrando a la persona equivocada! Es por eso que no debes de estar con alguien solo por los recuerdos, la costumbre etc. Es mejor prepararse para algo bueno, bien dicen que siempre que cuando se cierra un ciclo, se abre otro, y este puede ser el mejor de tu vida.