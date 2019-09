Razones por las que mataron a Lady Di: Carlos e Isabel, los principales involucrados

A pesar de que el expediente de la Princesa Diana se encuentra cerrado, su muerte permanece en el misterio, pues aún cuando se dijo que fue una persecución entre paparazzis la que provocó el accidente que le arrebató la vida, el periodista Dylan Howard y el detective Colin McLaren aseguran en su nuevo libro que su muerte fue planeada.

La investigación, publicada recientemente bajo el nombre de “Diana: Case Solved: The Definitive Account That Proves What Really Happened” (Diana: Caso Resuelto: La Cuenta Definitiva Que Prueba Lo Que Realmente Sucedió), confirma la existencia de un complot entre el gobierno y la monarquía británica contra la Princesa.

Se dice que Lady Di tenía varias grabaciones con información sensible sobre la realeza, de hecho, 6 de ellas fueron publicadas hace un par de años en un documental, sin embargo, las 10 restantes permanecen guardadas en la casa de los Spencer y seguramente nunca podrán salir a la luz.

De igual forma, los autores exponen las gran cantidad de personas que se sentían amenazados por Diana, por sus ideales, su comportamiento y la cantidad de información que manejaba; pues no sólo eran la Reina Isabel y la monarquía los que se veían afectados, sino que el gobierno, tanto norteamericano como inglés, como grandes corporaciones y traficantes de armas internacionales que estaban en contra de sus campañas contra el SIDA y las minas terrestres.

A su vez, se dice que el libro incluye material que podría traer graves consecuencias al Palacio, como algunas fotografías en las que se aprecia al Príncipe Carlos con un amante masculino.

Por último, se explica a detalle lo ocurrido durante el accidente en el Pont de l’Alma de París en la noche del 31 de agosto de 1997, donde, según los escritores, las autoridades francesas y británicas hicieron todo lo posible por encubrir las verdaderas causas de la muerte, bajo el respaldo de la familia real por su puesto.

Diana sabía que su vida corría peligro, pero desconocía la fecha que dictaba su sentencia. En esta nueva investigación se incluyen nuevos testigos, testimonios nunca antes revelados, nuevas entrevistas y más pruebas de lo ocurrido aquella noche en la que Lady Di y su novio, Dodi Al Fayed, perdieron la vida.

“Esta fase particular en mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil, una falla en los frenos y una herida grave en la cabeza para dejar el camino libre para casarse”, escribió la Princesa Diana en una carta a finales de 1996.

