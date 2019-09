Razones por las que los hombres son infieles ¿qué buscan en una amante?

Si alguna vez has pasado por esto (o conoces a alguien que lo esté atravesando), probablemente lo primero que te preguntaste fue: ¿por qué mi pareja buscó una amante? Y si bien no existe respuesta ‘correcta’, ni justificación alguna, a continuación te explicamos algunas de las principales razones por las que los hombres buscan una amante.

Primero que nada hay que recordar que no es sano asumir toda la culpa, pues si bien es normal que sientas que pudiste haber hecho las cosas mejor, la relación es de dos y una infidelidad es un problema que, en su mayoría, puede ser prevenida con comunicación.

No obstante, una vez que esta ya ha ocurrido, hay que evitar buscar culpables y simplemente valorar si vale la pena o no continuar con la relación; arreglar los problemas, perdonar y seguir adelante.

Ahora bien, si sospechas que tu relación no va ‘viento en popa’ y que tu pareja podría verse tentada a cometer una infidelidad, aquí te compartimos algunas razones por las que los hombres suelen buscar una amante. ¡Toma nota y ponte las pilas!

Insatisfacción sexual

Podríamos que la insatisfacción sexual es la principal y más común razón por la que los hombres buscan amantes. No se sienten satisfechos con el desempeño de su pareja en la cama, esta no está dispuesta a experimentar cosas nuevas, la frecuencia no les parece suficiente o simplemente no existe la comunicación adecuada.

Monotonía

Cuando tenemos una relación de largo plazo, es muy fácil caer en la monotonía y si bien hay personas a las que les sienta bien la rutina, hay quienes se aburren fácilmente; esto puede ser en el plano sexual o simplemente en las actividades cotidianas.

Falta de atención

No faltará el que reproche la falta de atención: ya no me tratas igual, no me hablas bonito, ya no me cocinas, nunca tienes tiempo, en la cama ya no es lo mismo, y un sinfín de razones más. Así que recuerda, por eso es importante enamorar a tu pareja todos los días.

Ego

El ego puede ser un traidor invencible. A todos nos gusta saber que continuamos siendo atractivos para el sexo contrario (o el que sea por el que te sientas atraído), por ello es relativamente fácil caer en provocaciones o coqueteos ‘inocentes’ que poco a poco van subiendo de nivel y nos llevan a un punto sin retorno.

