Razones por las que los HOMBRES están obsesionados con los ‘Centros nocturnos’

Los clubes de striptease son uno de esos fenómenos de género que dividen a hombres y mujeres casi por la mitad, pero, ¿cuál o cuáles son los motivos?, La Verdad Noticias te los comparte.

La mayoría de los hombres (al menos una vez en la vida) han estado en un club de striptease y lo han disfrutado mucho.

¿Qué es exactamente lo que atrae a los hombres a los clubes de striptease? A continuación te desglosamos las respuestas de diferentes varones.

¿Por qué los hombres les gustan los clubs nocturnos?

¡Mujeres desnudas!

Como dice Colin, un hombre soltero y heterosexual: Para aquellos que disfrutan de una salida al bar nudista más cercano, generalmente se trata de la sobrecarga visual de las partes del cuerpo con las que fantaseamos todo el día.

Finalmente, podemos ser elogiados por mirar abiertamente los senos de una mujer. Podríamos imaginar cómo se ven las mujeres desnudas a nuestro alrededor y un club de striptease es una oportunidad para vivir el sueño.

¿Por qué acuden a centros nocturnos los hombres? Foto: Haz ruido

Deseo

Como dice Joel comprometido con los homosexuales: En el momento en que entra a un club de striptease, mujeres hermosas y con poca ropa comienzan a arrojarse sobre él, algo que no podría suceder a menos que él fuera increíblemente atractivo, varonil, sexy, poderoso y lo que sea.

Lo que explica a la perfección por qué los hombres felizmente casados pueden ir a un club de striptease, darse unos lapdances y pensar que es ridículo considerarlo una trampa.

Tiene la oportunidad de no analizar las emociones de una mujer en relación con su erección

Las mujeres son mucho más complicadas cuando se trata de momentos sexys. A menudo, el cuerpo de una mujer desnuda puede vestirse rápidamente si se juega un movimiento incorrecto o se dicen palabras.

Si bien los hombres deben ser respetuosos con las mujeres en un club de striptease, no se preocupen si las strippers se enojan por ser objetivadas y se ponen un par de pantalones en respuesta.

Entonces no, a la mayoría de los chicos que están dentro del club de striptease no les importa en ese momento si las strippers se están divirtiendo y no se permiten pensar demasiado en eso, o perderían sus erecciones y se dirigirán a la puerta.

