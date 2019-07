Razones por las que deberías de tener una aventura con tu ex

Hace algunos meses terminaste con tu pareja, te has sentido sola y la verdad es que un poco de cariño y compañía te vendrían bien; de repente, te encuentras a tu ex pareja y ¡se ve mejor que nunca! Siguió los consejos que nunca quiso seguir cuando estaba contigo y una aventura con él no suena mal, ¿lo harías?

Terminar con una pareja nunca es fácil, es doloroso, triste y amargo; pero incluso podríamos decir que lo que viene después es aún más difícil y aunque en cualquier momento todo pasará, es normal que busques refugio y afecto en otros brazos (además de que esa compañía nos levanta el ánimo, la autoestima y la confianza).

Pero, ¿qué pasa cuando ese alguien es un ex? Diversos portales comentan que puede ser muy benéfico y de hecho, un estudio publicado en el Journal of Social and Clinical Psychology reveló que: "El contacto sexual con una ex pareja parece estar asociada con el bienestar para los que no han superado la relación"; entonces ¿por qué no intentarlo?

Razones por las que deberías de tener una aventura con tu ex

Beneficios de acostarte con tu ex

Veamos, podemos comenzar por el simple hecho de que será algo fácil y muy conveniente… ¡Vamos! queremos cariño y él está ahí, listo y dispuesto. Además, ya sabes cómo se desenvuelve en la cama y seguramente tendrás toda la confianza para decir qué sí y qué no te gusta.

De igual forma, es una buena manera de levantarnos el ego y averiguar si ya nos han olvidado, aunque cabe la posibilidad de que tú no lo hayas hecho y él se de cuenta. También puede tratarse de una experiencia completamente nueva, pues después de algunos meses lejos puede que ambos hayan aprendido cosas nuevas en la cama.

Por último, sabes que se trata únicamente de sexo sin compromiso y realmente no tendrás que preocuparte por cómo lucirás en la mañana, pues es tu ex y definitivamente ya te ha visto hasta en tus peores momentos.

Ahora bien, no todo es color de rosa y también existen ciertas consecuencias de aventurarte a tener sexo con tu ex pareja, y a continuación te las explicamos.

Consecuencias

Honestamente, cabe la posibilidad de que te enamores de nuevo, además de que si aún no lo olvidabas o aún guardabas cierto cariño por él, es muy probable que esta “relación” se vuelva un dolor de cabeza.

Otra de las consecuencias de esta aventurita podría ser experimentar culpa y confusión, así que si no estás lista para un affaire, y mucho menos con tu ex, mejor sácale la vuelta. Por último, puede que llegue el momento en el que quieras “terminar”, pero no sepas cómo hacerlo, ya sabes, por eso de los sentimientos.

Así que ya lo sabes, existen muchos más beneficios que consecuencias y podría tratarse de una experiencia que vale la pena vivir, no obstante, debes de pensar muy bien en lo que quieres y tomar en cuenta tus sentimientos. ¿Te atreves a hacerlo?

