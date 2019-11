Razones por las que aún no tienes pareja

Es muy común escuchar que las personas solteras digan “ya me quedé a vestir santos” o “terminaré en una mecedora con muchos gatos”, esto para hacer referencia de que “nunca van a tener una pareja”, sin embargo hay varias razones por las que pudiesen estar sin su media naranja.

Así es, a lo mejor pensarás que no tiene nada que ver pero si, puesto que una cosa es no tener a alguien porque no quieres y otra muy distinta querer un noviazgo y no poder tenerlo, pero calma, aquí te diremos unas de las razones por las aún no tienes pareja.

Razones por las que aún no tienes pareja. (Foto cortesía El Periódico)

NO SUELTAS A TU EX

De acuerdo con un estudio que se publicó en la revista Personal Relationships, hay personas que afirman que ya superaron su ruptura, sin embargo siguen emocionalmente vinculadas con su ex pareja a través de actitudes conscientes e inconscientes.

Como por ejemplo que revises sus redes sociales, y por ende te mantiene dentro de su vida pero más alejado de la tuya, piensas positivamente o negativamente en esa persona, lo cual te mantiene todavía ahí y no dejas espacio en tu cabeza o corazón para otra cosa, y finalmente te dices no estar preparado pero en realidad estás a la espera de reconciliarte.

TE VENCISTE

Como “te ha ido mal“ en vez de reflexionar qué hiciste mal y mejorar, simplemente prefieres no arriesgarte, o de igual forma ya te sientes frustrado porque lo has intentado varias veces y ya tienes miedo al rechazo;información Martha Debayle.

YA TE ENTRÓ LA ANSIEDAD

Esta cuando se combina con el amor da como resultado la obsesión, cuando estás con prisas en el amor, apenas te dicen cariño y ya te quieres casar, te olvidas de los diferentes niveles del noviazgo, a los ciertos días ya quieres que vivan juntos o incluso que se casen.

Otro factor es que te pudiesen haber dicho que vas muy rápido o simplemente se van, puesto que con ansiedad te conviertes en una persona controladora, acosadora y empalagosa.

CONFÍAS EN COSAS EXTERNAS

Todo se lo dejas a la suerte del destino o de los astros, eres de los que piensa que si es para ti ti se quedará si no no lo era, o ya no te esmeras en ligar, piensas que si es el destino que tengas pareja llegará como de la nada; las personas que creen en este tipo de cosas no son excelentes candidatos para tener una relación de pareja satisfactoria.

TU RUTINA

Tu vida ya lA convertiste en una rutina, y así no va a llegar alguien a tocar tu puerta y preguntarte si quieres ser su pareja; tus probabilidades de encontrar a alguien influyen mucho si conoces a gente que también conozca a otros y sucesivamente.

PIENSAS QUE NO ERES UNA PERSONA ATRACTIVA

Puede que lo seas pero no te lo crees, el hecho de pensar que eres una persona poco atractiva afecta a tu autoestima y genera esa sensación de exclusión, rechazo o vergüenza; exageras en tus defectos físicos; alguien que con baja autoestima no suele arreglarse.

