Razones por las cuales no cantas.

“Cantar es mi sueño frustrado“ es una frase que he escuchado en el una tercera parte de las conversaciones cuando sale al tema que soy coach de voz.



Así que decidí platicarles lo que rueda en mi mente después de 34 años de ser cantante y 14 de estudiar los misterios de la fonación. No te pierdas los tips del final.



Aquí les van las razones por las que no cantas



1. Por qué no se te ha ocurrido



No te preocupes, después de leer esto lo intentarás .



2. Por qué no te gusta



Si concuerdas con esta respuesta, pasa al punto 5 sino, pues entonces canta, ya se te ocurrió.



3. No nací para eso



¿Estás seguro de afirmarlo sin siquiera intentarlo? Sino, pasa al punto 6.



4. Por qué canto feo



Haz algo al respecto además de leer este post que ya te interesó.



5. Por qué se burlan de mi



Es horrible el temor a ser juzgado. Se hacen terribles críticas a los que se atreven a hacerlo en público, es como si al cantar corrieras entre serpientes. Pero los más intensos ocultan miedos o inseguridades.

Así que si a ti te gusta cantar comienza haciéndolo a solas y si quieres hacerlo en público, no te detengas, prepárate para hacerlo mejor.



Ahora el momento de #LuhTips



-Si te gusta cantar, canta.

Cantando se aprende a cantar, por lo menos mejoras encontrarás.



-Ocúpate de tu voz, no se las de las demás.

Si criticas muy fuerte a otros que desafinen, tu miedo a desafinar se multiplicará quitándote tu propia seguridad.



-Explora tu voz cuando estés solo.

Pruébala imitando toda clase de sonidos de animales, ruidos y tratando de igualar las voces de otros. Te llevará a experimentar , conocer ,

y mejorar tu propia voz.



-Relájate

Lo más importante para cantar es estar relajado, con tensión no lograrás que ninguna nota suene suficientemente bien.



-Disfruta

Si cantas es por que te gusta, es para ti, no para agradar a nadie más. Así que combina tus prácticas con movimientos divertidos y pásala bien.



LuhTips

Cantar frecuentemente mejorará tus días sin duda alguna. Anímate, nadie murió por escuchar una desafinación.