Razones de no poder soltar a tu ex novio ¡lo dicen los expertos!. Foto: Psicólogo 24 horas

Si te has encontrado en esta situación o conoces a alguna pareja que atraviese por ella, debes saber que esta necedad de no soltar al ex novio se debe a traumas de la infancia, lo aseguran los expertos, entérate por qué resulta tan difícil dejar ir a esa persona por mala que sea.

Opinión de los expertos de no “soltar al ex”

De acuerdo con expertos, está relacionado directamente con la crianza e infancia. A pesar de que esta misma persona es consciente de sus acciones y de lo que piensan sus amigos y personas que la rodean, no es capaz de soltar y seguir adelante.

Este tipo de acciones están ligadas a la crianza y la infancia de las personas. Debido a que es una etapa donde los seres humanos desarrollamos los aspectos de independencia y la complejidad de los sentimientos como la confianza, amor y autoestima.

Más allá de las experiencias en una pareja amorosa, las personas que no pueden soltar a su ex novio es porque poseen un profundo miedo a la incertidumbre y empezar a vivir desde cero.

Razones para no soltar a tu ex. Foto: psicoactiva

Razones de no poder soltar a tu EX

Miedo

Más allá de la inseguridad de no saber qué va a pasar con sus vidas si la relación era de una conexión muy profunda y de carácter co-dependiente. Las personas sufren una serie de emociones ligadas con el dolor, abandono, tristeza y el miedo a sentir todas la anteriores.

Ansiedad o depresión

Destacando que la ruptura de una relación no es fácil de afrontar y que conlleva un proceso de aceptación y sanación psicológica y emocional. Además de que hay personas que sufren de profundos niveles de miedo y ansiedad que pueden triplicar las emociones ya mencionadas.

Trauma de abandono

La infancia es una etapa crucial en el desarrollo emocional de todas las personas. Por lo que, si en esta etapa las personas han experimentado de abandono por parte de sus padres o seres queridos es probable que desarrollen conductas aprensivas en sus propias relaciones y negándose a amar a otras personas por miedo a la pérdida.

Soledad

Las personas que no saben cómo estar solos y le tienen miedo a la soledad, a menudo van a tolerar maltrato y abuso de sus relaciones con la condición de no quedarse solos. Y esta es una de las razones por las que se les hace difícil dejar una relación.

Se aferran al amor eterno

Existen personas que consideran una relación como un objetivo y que este no puede funcionar de otra forma a menos de que sea algo duradero. Sin embargo, como personas no podemos tener el control de una relación, por lo que se aferran a seguir con la pareja a pesar de que ya no funcione para ninguno de los dos.

TE PUEDE INTERESAR: Significado de los sueños: soñar con tu ex pareja

Si te son familiares las razones anteriores, no te preocupes, que con la ayuda y consejos correctos, estas acciones, pensamientos y hábitos pueden ser trabajados desde la terapia.