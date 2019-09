Razón por la que los hombres deciden terminar una relación

Los hombres al igual que las mujeres son especiales en una relación de pareja, a ellos también les gusta que los traten bien y bonito, que los respeten y que los consientan, pero así también suelen aguantar muchas cosas y cuando deciden terminar una relación, siempre lo hacen por razones importantes.

Las razones no precisamente son buenas, ya que en ocasiones llegan al divorcio y a la búsqueda de una amante, es por esta razón que no se debe dejar pasar cualquier problema de pareja, es uno de los más grandes errores y lamentablemente el más recurrente.

Falta de comprensión

Lo primero que debes saber es que ambas personas deben sentirse comprendidos en la relación. Cuando los hombres no sienten este afecto, no se sienten valorados, no sienten ningún apoyo de tu parte siente una crítica, se siente juzgado, lo que hace que poco a poco se vayan alejando.

La monotonía

Este es un error de muchas parejas tienen, en gran parte caer en la monotonía es darle un fin a la relación, por lo que siempre deben hacer cosas nuevas. A los hombres los matas con eso, siempre que gana esta parte, buscan cosas diferentes con alguien más.

Aburrimiento

Los hombres también necesitan de nuestro sentido del humor. No sólo son ellos los que están para invitarnos a salir y hacernos reír, nosotras también tenemos que ser sus mejores amigas y hacerlos pasar un tiempo agradable.

Insatisfacción

Este factor es uno de los más importantes, cuando los hombres no satisfacen sus necesidades de4 placer, suelen alejarse de su pareja y buscar lo que necesitan en otro lugar.

Todos menos el

Cuando prefieres contarles tus cosas a otras personas y no a tu pareja, él se siente como si no le importara lo que tu decidas, motivo por el cual se alejará.

