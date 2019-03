Rania de Jordania contesta: “Me define mi trabajo, no mi vestidor”

Desde su llegada al trono, hace 20 años y con tan sólo 28 años cumplidos, la Reina Rania de Jordania se ha caracterizado por su estilo y buen gusto en la moda, sin embargo, ella tiene un mensaje para todos aquellos que la critican: “Me define mi trabajo, no mi vestidor”.

La esposa del Rey Abdalá II es Embajadora para la Infancia de Unicef y Presidenta Mundial Honoraria de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas y demuestra día tras día su dedicación con las mujeres de su región. Su belleza y estilo a la hora de vestir, no son las únicas cualidades que deslumbran.

Desde que contrajo matrimonio con el Rey, en 1993, se posicionó rápidamente como una de las royals más hermosas y elegantes del mundo, y ahora que celebra su trayectoria como soberana, la edición de Arabia de Harper’s Bazaar elaboró un amplio reportaje en donde se habla de su labor como Reina y su visión de la moda.

Reportaje de Harper’s Bazaar ​​​​​​Arabia. Rania de Jordania.

En el reportaje, que fue firmado por Alexi Lubomirski, el mismo fotógrafo que retrató a los duques de Sussex en su boda; Rania explica por qué las prendas en su vestidor son importantes y qué es lo que pretende reflejar con ellas.

Reportaje de Harper’s Bazaar ​​​​​​Arabia. Rania de Jordania.

"Me apasiona mucho mi trabajo y la ropa que llevo no tiene nada que ver con eso […] Soy muy consciente de que tengo el deber de representar bien a mi país. Entonces, en lugar de seguir las últimas tendencias, visto de una manera que refleje quién soy. Creo que me siento más cómoda con un uso modesto, en parte debido a mi posición, pero sobre todo porque me siento bien como mujer".

Reportaje de Harper’s Bazaar ​​​​​​Arabia. Rania de Jordania.

"Por supuesto, una de las desventajas de ser una mujer en el ojo público es que siempre habrá comentarios sobre mi atuendo y apariencia. A veces, también hay mucha exageración. Pero al final del día, espero que sea mi trabajo lo que me defina, no mi vestidor".