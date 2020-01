¿RESACA? Esto es lo que debes y NO debes de hacer

Si te has excedido con los tragos, no te preocupes, el día de hoy te diremos qué es lo que debes y no debes de hacer para disminuir los molestos síntomas de la resaca y evitar sentirte peor, ¡toma nota!

Primero que nada, ¿qué es la resaca? Si ya tienes experiencia, seguramente sabes de qué se trata, pero si no, te podemos decir que se refiere al grupo de signos y síntomas desagradables que se generan cuando, después de tomar demasiado alcohol, este baja de manera importante en la sangre.

Por lo general, los síntomas se ‘curan’ solos y tienen una duración de hasta 24 horas.

SÍNTOMAS DE RESACA

Fatiga y debilidad

Sed excesiva

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas, vómitos y dolor estomacal

Sueño de mala calidad

Sensibilidad a luz y el sonido

Mareos

Temblores

Baja capacidad de concentración

Alteraciones en el estado de ánimo

Depresión, ansiedad e irritabilidad

Latidos rápidos de corazón

¿CÓMO ALIVIAR LA RESACA?

Por lo general, las personas suelen recomendar caldos calientes y picosos, así como analgésicos para aliviar los síntomas de la resaca, pero en realidad, estas opciones podrían intensificar los malestares.

De acuerdo con el director de Salud Municipal de Los Mochis, Sinaloa, Francisco Espinoza Valverde, lo mejor es consumir líquidos, de preferencia algún suero oral, y evitar las bebidas de alto contenido calórico.

Asimismo, son recomendables los caldos (de pollo, carne o mariscos), pero estos no deberán de ser altos en grasa ni picantes, pues podrían aumentar el nivel de irritación estomacal.

Por último, en cuanto a los medicamentos, recomendó no tratar el dolor de cabeza con paracetamol, pues “aunque es un medicamento muy bueno para quitar algunos dolores, sobre todo de cabeza; no se recomienda, pues el alcohol puede provocar cierto grado de inflamación hepática y el paracetamol también”.

Por lo tanto, de ser necesario, podrías consumir ibuprofeno, pero en caso de que los síntomas de la resaca se prolonguen y presentes vómitos incontrolables, confusión o dificultad para mantenerte consciente, deberás de acudir inmediatamente al doctor.

