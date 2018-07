RECETA: Estos licuados de avena te calmarán el apetito

La avena es un súper alimento que te ayudará a calmar tu apetito cuando tienes un hambre incontrolable; aquí te dejamos algunas recetas que te encantarán.

La avena es un alimento rico en muchos nutrientes, como por ejemplo fibra, calcio, carbohidratos buenos, vitaminas B, proteínas y aminoácidos. Así que no es una sorpresa que gracias a la fibra que contiene nos haga sentirnos satisfechos por horas.

Licuado con leche de avena y arándanos

El arándano es una fruta altamente recomendada debido a que tratar enfermedades en el tracto urinario, además de antioxidante, antiséptica, astringente y antidiarréica.

Además previene enfermedades cardiovasculares y tiene un potente efecto en las bacterias dañinas del estómago y tracto digestivo.

Ingredientes

½ vaso de leche de avena (100 mL)

⅓ taza de arándanos (50 g)

3 cucharadas de estevia (45 ml)

½ cucharada de canela (8 g)

Cubitos de hielo

Preparación

Antes de comenzar a preparar tu batido, asegúrate de lavar bien los arándanos.

Luego, colócalos en el vaso de la licuadora y vierte la leche. Licua bien.

Después, agrega el resto de ingredientes y continúa licuando para que no te queden grumos.

Por último, añade los cubitos de hielo a tu batido para que te quede una consistencia parecida al granizado.

Licuado de banana con leche de avena

La banana no solo es rica en potasio como muchos la conocen, también cuenta con otras propiedades importantes, como las vitaminas A, B, C y E, minerales como el magnesio, zinc y potasio, fibra e hidratos de carbono. No nos aporta calorías ni grasas, así que es una fruta excelente para realizar batidos con leche de avena.

Ingredientes

½ vaso de leche de avena (100 ml)

¼ taza de yogur griego (50 g)

1 banana cortada en trozos

2 cucharadas de miel (50 g)

½cucharada de canela (8 g)

Preparación

Coloca los trozos de banana en la licuadora junto con la leche y el yogur.

Luego, ve agregando los ingredientes uno a uno y sigue licuando.

Por último, sirve y disfruta de un rico batido con leche de avena.