RAE modifica su opinión sobre el lenguaje inclusivo

La Real Academia Española (RAE) ha generado polémica por “modificar” su opinión sobre el lenguaje inclusivo, ya que a pesar de que aún no acepta el uso de palabras con terminación “E”, como “Elle” y “Todes”, sí ha sugerido que se respete.

Así lo mencionó en su cuenta de Twitter, cuando un usuario le preguntó a la institución cultural “¿Cómo se podía referir a una persona no binaria?”, y la Academia decidió contestar: "Le recomendamos que pregunte a dicha persona cómo desea ser tratada".

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, en los últimos días la palabra "compañere" y el lenguaje inclusivo se hicieron virales en redes sociales después de que una persona no binaria llamada Andra, protagonizó un video, donde exigió al resto de su grupo escolar en una clase en línea, que se usaran los pronombres “elle”, para referirse a su persona.

¿Qué dice la RAE del lenguaje inclusivo?

La opinión de la RAE sobre el lenguaje inclusivo ha sido muy directa. Porque la Real Academia rechaza este tipo de lenguaje, pues que lo considera algo “innecesario”.

En su espacio de consultas la Academia Española ha indicado que el uso de la letra “e” como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de que no se necesita, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género.

Sin embargo, aunque la institución se niega a aceptar esta modificación al lenguaje, sí ha ha sugerido respetar la identidad de las personas no binarias, a pesar de que suele mostrar su postura en contra del uso de palabras como “elle”.

¿Qué es ser una persona no binaria?

Quienes se identifican como no binarios no necesariamente deben lucir como personas andróginas. Cuando se habla de ser una persona no binaria significa que alguien no se autodefine con totalidad con el género masculino o femenino.

Por lo tanto, estas personas pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo; tener un género fluido que transicione entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica; o ser agénero si no se identifican con ningún género total o parcialmente.

De este modo, son quienes usan el lenguaje inclusivo con terminación en “E”, que ha generado tanta polémica tanto para la RAE como para miles de internautas.

