RAE: ¿es "ELLE" la palabra para las personas sin género?

La Real Academia Española (RAE) está actualizando el diccionario del idioma español, aceptando término que antes no eran correctos, pero que ahora tras un análisis profundo han decido implementar a nuestra lengua, pero ¿cuáles son esas nuevas palabras?, La Verdad Noticias te las revela.

RAE y sus nuevas palabras aprobadas

Seguro que has escuchado frases en las se usan términos como “porfa” y “transfobia”, pero ¿qué sabes sobre la palabra “Elle”?, bueno este podría ser una nueva que transforme para siempre el idioma español en una lengua mucho más inclusiva, pero es realmente ¿una posibilidad?

De acuerdo con la RAE, “Elle” esta palabra se usa para referirse a las personas que no tienen género, pues cómo bien sabes una lengua se hace según sus hablantes, haciendo que esta nueva palabra salga relucir, pero ¿está o no aprobada?

La definición de la RAE para la palabra “Elle” es que, es un pronombre creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. También añade que :

"Su uso no está generalizado ni asentado."

Ante esto, es importante señalar que la palabra “Elle” no está aprobada, pues la definición que se comparte se encuentra en el sitio web de la RAE en el apartado de “Observatorio de palabras” donde se informa sólo sobre acepciones de términos y expresiones que de momento no son oficiales en el diccionario de la lengua española, pero que llegana usarse por los hablantes, así que ¡respira!, todavía no es una realidad.

Actualmente, la RAE tienen que hacer frente a las polémicas que se han generado acerca del lenguaje inclusivo, y varios ya han aplaudido sus decisiones de no aceptar expresiones como "tod@s" "todes" o "todxs", argumentando que estas palabras son innecesarias, y ahora es posible que haga lo mismo con el término “Elle”, pero al momento no ha dicho nada oficial.

Sin embargo, hay ciertas palabras a las que la RAE no ha podido evitar, ya que se usan en todo el mundo por los hablantes más jóvenes que han nacido en una era tecnológica que no solo tiene desafíos sobre género y el lenguaje inclusivo, sino que también necesita nuevos términos que sea adapten a las necesidades actuales que han surgido con los avances tecnológicos, ejemplo de estas son:

Bot

Videollamada

Influencer

Funar

Transfobia

Al momento estos son los términos que se han agregado al diccionario digital de la RAE, pero no todo termina ahí, muy seguramente seguirán habiendo polémicas acerca de otros términos, el más reciente fue el del escritor español Arturo Pérez Reverte que amenazó con dejar la institución de la lengua española si esta aprobaba el lenguaje inclusivo, ¡vaya escándalo!

