Quirón Retrógrado:¿Cómo afecta a los signos del zodiaco?

En astrología, Quirón es conocido como el "sanador herido", y el 11 de julio comienza a retroceder en Aries, un viaje que durará hasta el 15 de diciembre, entérate acerca de esta parte del Cosmos y su influencia en el signo zodiacal.

¿Qué es el Quirón?

Quirón es un pequeño cuerpo celeste tanto un asteroide como un centauro, es un término astronómico que describe cuerpos con una órbita errática. En mitología, Quirón era un sanador sensato y sensible que, irónicamente, no podía curarse a sí mismo. Con Quirón en tránsito por el signo de Aries en retrógrado, tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro.

En estas fechas estamos siendo llamados a confrontar los sentimientos que hemos estado presionando en lugar de procesar. Todos los signos del zodiaco estamos conteniendo lágrimas, emociones e incertidumbres que deben ser liberadas.

Quirón y los signos del Zodiaco

Aries

Estás buscando significado en todas las áreas de tu vida, incluidas tus relaciones. Pero en lugar de poner tu energía en los demás, concéntrate en ti mismo.

Tauro

Últimamente, te has estado aislando de las personas y ocultando tus emociones a las personas que te importan. En lugar de huir de tus sentimientos, trata de poseerlos, comprenderlos y abrazarlos. Entonces, podrás crear comprensión y relaciones libres de drama.

Geminis

Te entregas mucho a tu tripulación sin esperar nada a cambio. De hecho, tiendes a ofrecer demasiado amor y apoyo a amigos que no aprecian tu amabilidad. Elimina a los amigos que no son leales y rodéate de aquellos que te valoran.

Cáncer

La vida no es un concurso de popularidad, aunque puede sentirse así. No vayas a cambiar tu personalidad o apariencia para encajar, solo te hace sentir resentido y amargado. Intenta aceptarte como eres: ¡increíble!

Leo

No hay nada más frustrante que un sabelotodo que en realidad no lo sabe todo. Ábrete a nuevas filosofías y actividades de mentalidad superior. Mientras acepte su lugar como estudiante y no como maestro, puede aprender mucho durante este tránsito.

Virgo

Tus habilidades psíquicas no están al 100% en este momento, lo que te está haciendo descargar mensajes mixtos. Así que desconéctate por un minuto caliente y mantente en paz contigo mismo. Meditar te ayudará a encontrar la comprensión en un nivel espiritual más profundo.

Libra

Tus relaciones personales han sido un poco erráticas en los últimos meses. Es hora de poner un alfiler en el drama con tu abucheo. Hacer las paces es difícil de hacer, pero es necesario, y mucho mejor que romper.

Escorpio

Has estado dando mucha energía a tus amigos que han estado en los basureros. Esto puede ser agotador: debe descansar y recargar las baterías. En lugar de dar tanto de ti a los demás, recupera tu poder. Date todo el "tiempo" que necesitas.

Sagitario

Te has centrado únicamente en los aspectos negativos, pero ahora es el momento de relajarte (si puedes). Mire una película divertida o tenga una hora feliz socialmente distante con su escuadrón. Te sentirás mucho mejor.

Capricornio

La familia puede elevarte, pero también puede traer un drama desgarrador. Tenga una conversación honesta con su familia sobre situaciones pasadas que hieren sus sentimientos. Estarán abiertos a escuchar lo que tiene que decir y trabajar en ello.

Acuario

No es que no digas la verdad, simplemente no te gustan los convos emocionales. Sin embargo, finalmente ha llegado el momento para que te abras a tu abucheo. No te quedes atascado en el mismo ciclo anterior. Discuta sus sentimientos y desarrolle su relación o situación.

Piscis

Es hora de que vuelvas al agua, Piscis. Su confianza ha subido y bajado, pero los próximos cinco meses aumentarán su autoestima. Intenta recitar una afirmación diaria para ayudarte a ver lo increíble que eres, por dentro y por fuera.