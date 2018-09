¿Quieres un abdomen plano? Invierte 2 minutos a esta fácil rutina que revela Harvard.

¿Quieres un abdomen plano? Invierte 2 minutos a esta fácil rutina que revela HarvardAdelgazar Now

No hay mujer en el mundo que rechace la idea de lucir un abdomen plano y definido, pero entre tantos ejercicios no sabemos cuál de todos será el que mejor resultados nos den.

Sin embargo, para nuestra buena suerte hace poco tiempo la Universidad de Harvard reveló cuál es en realidad el único ejercicio eficaz capaz de logra que consigamos tener un abdomen plano y marcado.

RUTINAS ISOMÉTRICAS POR HARVARD

Fue por medio de un Reporte Especial de Salud elaborado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, donde se reveló que ningún entrenamiento para endurecer el abdomen funciona mejor que las rutinas isométricas.

“Core Exercises” es el nombre del reporte que reveló algo realmente sorprendente, el cual indica que ningún entrenamiento para aplanar, endurecer y definir el abdomen es más efectivo que las rutinas isométricas.

Y te preguntarás ¿cuáles son las rutinas isométricas? Pues estas son nada más y nada menos que las planchas y sus derivados, estos son el ejercicio que tu cuerpo necesita para conseguir un abdomen perfecto.

Aumenta la intensidad y los resultados serán más efectivos.

Aunque estos ejercicios se hacen por un tiempo no mayor a 10 segundos provocan que los músculos del cuerpo se contraigan. Sin embargo aunque tal rutina podría sonar muy fácil, lo cierto es que necesitas de buen equilibrio, pues involucrarás a la espalda y a las pompas también.

Aunque suena como algo muy fácil, esto genera un trabajo equilibrado que ejercita el abdomen, la espalda e incluso los glúteos al mismo tiempo.

Esta es la manera en que se regula el tejido adiposo para eliminar la grasa acumulada que impide que tu vientre se marque con los cuadritos que tanto sueñas.

Ve agregando otros 10 segundos cada semana hasta conseguir los 120.

Plancha normal

Durante 2 minutos (120 segundos) tiene que mantenerte estática y boca abajo sobre los antebrazos con la espalda recta y las puntas de los pies sobre el piso. De modo que tu cabeza debe ver hacia el frente o ligeramente hacia abajo sin tensar tu cuello. Ojo con esto: siempre debes mantener el abdomen apretado sin olvidarte de respirar con un buen ritmo.

En caso que no aguantar los dos minutos, comienza con 10 segundos y ve agregando otros 10 cada semana hasta conseguir los 120.

Así debes hacerlo

Deberás colocar tu cuerpo en posición de plancha y lleva lentamente tu cadera hacia arriba, después vuelve a la posición de inicio una y otra vez.

No olvides concentrar toda la fuerza en el abdomen para realizar el movimiento, (no uses las piernas ni la espalda para levantarte).