¿Quieres ser más inteligente? Harvard te da algunos consejos

Todos queremos ser aún más inteligentes de lo que somos, y aunque dominar todos los temas es imposible, existen ciertos hábitos, comportamientos, decisiones y actitudes que te pueden ayudar a desarrollar esta cualidad.

La prestigiosa Universidad de Harvard, emitió varias recomendaciones para mejorar la salud del cerebro, la memoria y por lo consiguiente ser más inteligentes.

En La Verdad Noticias te compartimos varios consejos de especialistas de Harvard para aumentar tu IQ.

Consejos de Harvard para ser más inteligente

Estimula tu cerebro con estos consejos.

La inteligencia es una de las cualidades que más se valora en lo laboral y personal, por ello aumentar nuestro IQ es muy importante.

Gracias a esta premisa, la Universidad de Harvard realizó un estudio para saber como lograrlo; y como resultado emitió 7 recomendaciones en su libro” Make it stick: the science of successful learning” (Haz que se quede: la ciencia del aprendizaje exitoso).

En este hace hincapié que cuidar la salud cerebral es de lo más importante, y la mejor forma es hacerlo con diferentes hábitos del día a día; estos pueden mejorar la inteligencia, la retentiva y la memoria.

Toma nota de estos consejos para aumentar tu inteligencia

Aprende algo nuevo para estimular tu mente.

La mente es un músculo que requiere de ejercicio para desarrollarse, para ello puedes realizar varios acertijos visuales que te mantendrás entretenida mientras ejercitas tu cerebro.

También, puedes optar por aprender un idioma o cocinar algo complejo, y así estimular tus neuronas y la comunicación entre ellas.

Un juego de memoria es ideal para mantener tu mente activa.

Involucra a tus sentidos, entre más sean mejor.

Actívalos para poder tener una mejor memoria a corto y largo plazo,

De acuerdo con el experimento, las personas que asocian las imágenes con un olor pueden recordarlas con mayor facilidad; incluso los que tienen un aroma desagradable.

Repite palabras en voz alta.

De esta forma también estás utilizando más de un sentido para recordar las cosas, el habla y el oído.

Además, el repetir las palabras varias veces es un ejercicio mental que le ayudará a tu cerebro.

Aprende por partes y retendrás mejor.

El claro ejemplo de que este truco funciona es cuando recuerdas tu número de teléfono, la mayoría de las personas no memorizan un número de diez dígitos, pero si lo divides en partes es mucho más fácil.

Aplica esta regla para varias situaciones, aprende algún tema por subtítulos; así lograrás comprender el todo con más facilidad.

Relaciona recuerdos con información nueva.

Otro ejercicio mental para fortalecer la memoria es vincular la información nueva con recuerdos o imágenes mentales.

Prueba al asociar algún apellido con otras memorias o artículos; será mucho más sencillo.

Ten vida social y conoce nueva gente.

Promover tu sociabilidad es perfecto para tu cerebro, atrévete a conocer gente nueva y a frecuentar a los viejos amigos.

Esto, además de ser muy bueno para tu salud mental, crea nuevos hábitos y estimula la mente a mantener conversaciones y debates saludables.

Intenta escribir, comer con la mano contraria para reforzar tu cerebro

Usa ambas manos para fortalecer tu cerebro.

Todos tenemos una mano más hábil que la otra, y por comodidad usamos la que más se nos acomoda; sin embargo, lo mejor es ponernos a prueba y utilizar la otra para tareas sencillas.

Por ejemplo, cepilla tus dientes con la mano contraria, escribe tu nombre, o colorea.

Esto te obliga a tu cerebro a esforzarse más para realizar las mismas tareas, haciéndolo más activo; además un gran reto para tu mente porque forma nuevas conexiones.

