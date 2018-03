¿Quieres ser más activo? báñate con agua fría

Tendrás mejor piel, mejor cabello y te enfermarás hasta en un 29% menos que los que se bañan con agua caliente.

Levantarse por las mañanas puede ser todo un reto; pero según un estudio realizado por una universidad holandesa,No es de extrañarse que la ducha fría nos despierte; ya quePara saber qué tan beneficiosas son estos baños, algunos humanos fueron sometidos a esta tortura matutina por, y no se enfermaron; de hecho, el cuerpo desarrolló más anticuerpos dando como resultado unen comparación con los que toman baños con agua caliente. Y no solo eso, las personas que también hacían ejercicio durante la prueba y luego tomaban una ducha fría,que sus pares sedentarios que se bañan con agua caliente. Tal vez si lo analizas demasiado, podrías creer que esta tortura es innecesaria; sin embargo, tu cuerpo se acostumbrará con el tiempo. Y si no fuera algo tan bueno para la salud,Primero, la razón por la cual los atletas profesionales lo hacen todo el tiempo después de un entrenamiento, es que. El cuerpo se vasoconstricta, exprimiendo todo el ácido láctico para que pueda sentirse bien ir al día siguiente y estar listo para otro entrenamiento. Pero eso no es todo, el frío acelera la recuperación de lesiones; mantiene tus articulaciones con una información baja. Comenzar el día con una ducha fría, pero sin los efectos secundarios nerviosos. Cuando el agua helada toca tu piel, la respiración profunda en respuesta a la conmoción de nuestro cuerpo, ya que aumenta nuestra ingesta total de oxígeno, por lo que también mejora la circulación y es bueno para la piel y el cabello. En cuanto a lo laboral, bañarse con agua fría nos da una mayor tolerancia al frío, por lo que tendrás un mejor rendimiento en el trabajo, más energía, más concentración y tu piel será más fuerte.