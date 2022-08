¿Quieres saber qué plantas colgantes le dan más vida a tu balcón? Conócelas aquí. Foto: www.admagazine.com

No te preocupes por el tiempo de cuidado de las plantas colgantes, ya que no te tomará más de unos cuantos minutos a la semana mantenerlas vivas, pues a la mayoría de estas no se les debe regar en exceso y solo necesitan estar expuestas a la luz solar para mostrar todo su esplendor, así que son, ¡tu decoración perfecta!

En La Verdad Noticias te contamos que no sólo puedes tener decoración colgante en tu balcón, también puedes tener un pequeño huerto de plantas. Los llamados huertos verticales solo requieren una pared a la cual fijarse usando palets, así podrás tener tus hierbas favoritas para cocinar muy frescas.

¡Las mejores plantas colgantes para una decoración exitosa!

Crassula perforata. Foto: cactusandes.cl

Elegir una planta que pueda adaptarse fácilmente al clima y condiciones en casa podría parecerte una tarea algo complicada, pero aquí te recomendamos las mejores:

Crassula perforata

Debe estar entre tus primeras opciones, pues es resistente a climas secos y calurosos, incluso puede soportar temperaturas bajo cero. Solo requiere estar expuesta al sol y regar ligeramente dos o tres veces por semana. Tiene unas flores blancas con un toque amarillo que desprenden un aroma muy agradable.

Crassula pellucida. Foto: etsy.com

Crassula pellucida

Te encantará, sus hojas tienen forma de corazón y en primavera se viste de flores blancas. Esta planta requiere luz indirecta la mayor parte del día y debes tenerla en una maceta con buen drenaje, pues el exceso de agua podría pudrir las raíces.

Sedum morganianum. Foto: todoparatuhuerta.com

Sedum morganianum

Es una planta ornamental que es perfecta para cestas colgantes, pues da racimos de largas flores estrelladas con tonos rojos y rosados en las puntas de los tallos en verano. Requiere muy poca agua y la debes tener en un lugar donde se exponga al sol solo unas cuantas horas al día.

¿Cómo se llaman las plantas que se cuelgan en la pared?

Plantas trepadoras y enredaderas, son muy útiles a la hora de vestir una pared o una valla, pues al crecer se extienden por toda la superficie, dando una textura muy interesante al lugar y ayuda a mantener una temperatura fresca. Entre las favoritas están la Hiedra, Enamorada del muro y dama de noche.

