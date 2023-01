Quieres rejuvenecer tu rostro El ayuno cosmético puede ser la respuesta

El mundo de la belleza está inundado con consejos y trucos de limpieza doble, con aceite, exfoliantes químicos, mascarillas, masajes y cualquier otra técnica de cuidado de la piel que se te ocurra, ¿pero sabías lo que le hacemos a nuestra piel es tan importante como lo que no hacemos?

A veces, lo mejor que se puede hacer por nuestra piel es nada, al menos por un rato. Sabemos que es un poco controvertido, especialmente en medio de las tendencias de las largas rutinas de productos para hacer skincare. En La Verdad Noticias te compartimos más sobre el ayuno cosmético.

Ventajas del ayuno intermitente

Todo depende de qué tipo de ayuno hablamos. No es lo mismo quitarse (u olvidarse) de un cosmético un día, que hacerlo de manera constante o con períodos claramente marcados.

Las firmas y, en general, los expertos se suelen llevar las manos a la cabeza cuando se defienden propuestas de este tipo, porque lo único que suelen provocar es que no se puedan ver todos los beneficios que un cosmético puede aportarnos al no conseguir todos sus efectos por no usarlo de cotidianamente.

No obstante, el ayuno puede ser útil en algunos casos muy concretos. Por ejemplo, en determinadas pieles más sensibilizadas, es beneficioso que determinados principios activos se usen de forma espaciada, ya sea porque esa piel no los admite de manera continuada o porque sigamos un proceso de asimilación para que el tejido se acostumbre a ese activo.

Esto suele ocurrir, por ejemplo, con los retinoides, alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos o ciertas formas de vitamina C.

Desventajas del ayuno cosmético

La principal desventaja se encuentra en que es probable que se aprecien menos resultados, ya que los activos cosméticos no llegan a ofrecer todas sus capacidades si solo se usan en días alternos o, todavía, incluso más espaciados.

Por ejemplo, en una piel que ya esté acostumbrada al retinol, no tiene sentido dejar de aplicarlo a diario.

Con esto, solo conseguiremos una ralentización de su labor en la piel. Igual que la piel se autorregenera cada día, cada noche deberás aplicar un retinoide que potencie esa renovación celular.

Ayuno minimizado

Aunque desde Perricone MD no son partidarios de los ayunos cosméticos del tipo Skin Cycling (rutina nocturna de cuidado de la piel que utiliza ingredientes activos solo en determinados días), sí es cierto que su fundador, el Dr. Nicholas Perricone, considerado uno de los tres mejores dermatólogos del mundo, aboga por un ayuno minimizado.

Desde sus inicios, el Dr. Perricone ha defendido hacer ayuno cosmético de productos con alta carga de activos solo un día a la semana. Es el tiempo justo para que la piel entienda que también tiene que trabajar por sí misma, pero sin que llegue a intervenir negativamente en la eficacia de un tratamiento o rutina.

Productos con los que no ayunar

No deberíamos ayunar más de un día con aquellos productos que son responsables de un equilibrio constante de la piel.

En esta línea, por ejemplo, a diario deberemos usar productos hidratantes ricos en ácido hialurónico, pantenol, urea, ceramidas, escualano, etcetera.

Tampoco aconsejamos hacer un ayuno superior a un día cuando usamos retinol y nuestra piel ya está acostumbrada a ello.

Con esto, solo conseguiríamos frenar el proceso de regeneración celular, reducir la producción de colágeno y, si lo llevamos al extremo, desrretinizar la piel, llevando a al tejido cutáneo a alterarse cuando le apliquemos este producto.

Productos con los que sí se puede ayunar

Esto puede llevarse a cabo con aquellos productos cuyos principios o alta carga de ingredientes tienden a producir una alteración dérmica si se usan a diario. Por ejemplo, con determinadas formulaciones a partir de ácidos exfoliantes o con exfoliantes granulados, no recomendamos usarlas más de dos o tres veces por semana.

Si se hiciera, se debilitaría la función barrera de la piel al presentarse una sobreexfoliación, lo que puede desencadenar en procesos de acné o de hipersensibilidad cutánea.

Te puede interesar: Rejuvenece tu rostro con ayuda del ácido glicólico

Cosméticos que puedes usar a diario

Midnight Renewal de Omorovicza

Suero rico y curativo que combina retinal de última generación, el concentrado de curación patentado de Omorovicza y las microalgas bioactivas que frenan el estrés, restaurando la vitalidad y juventud de la piel. Transforma visiblemente la piel durante la noche.

Hyaluronic Intensive Hydrating Serum de Perricone MD

Sérum nutritivo diseñado con 4 formas y 2 bloques naturales de ácido hialurónico para reponer al instante la hidratación esencial y conseguir una piel visiblemente más suave, firme y rellena.

Fórmula de rápida absorción que ayuda a reforzar la barrera de hidratación de la piel y a reducir la aparición de líneas finas y arrugas.

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour

Crema hidratante, reafirmante e iluminadora que ofrece efecto lifting mediante una aproximación botánica con el loto de nieve ingrediente clave, así como con péptidos y activos despigmentantes.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!