¿Quieres pedir un aumento en tu próxima videollamada del trabajo? Checa esta guía

Cómo solicitar un aumento es, para muchos de nosotros, el mayor misterio corporativo pero aprender a solicitarlo a través de Zoom o Teams o cualquier medio que su trabajo use para las videollamadas es un reto diferente.

El pedir un aumento de sueldo en las reuniones que realizamos a través de plataformas de videollamadas es una nueva frontera que requiere su propio conjunto de habilidades muy específicas y que pocos conocemos.

Para obtener algunos consejos relevantes para este reto, en La Verdad Noticias presentamos la guía de oro para esto de la columnista de finanzas personales del Washington Post, Michelle Singletary (presentada originalmente en Glamour).

¡Ten cuidado con el fondo de tu videollamada!

Ten cuidado con el fondo de tu videollamada

En épocas anteriores, algunos podrían decir que lo que vistes es la parte vital para reunirte con éxito con un superior en el trabajo, pero si ambos están a distancia, todo se trata de lo que hay detrás de ustedes.

"Cree una ubicación poderosa en su hogar", dice Singletary, quien sugiere armar un rincón designado para que sirva como espacio de reunión si no tiene una oficina en casa real. Una estantería organizada, tal vez con algo de arte o una bonita foto colocada en un estante.

Guarde los papeles sueltos y use un soporte para computadora portátil para estar siempre a la altura de los ojos. Si su dormitorio es su oficina, asegúrese siempre de que el espacio esté ordenado, los artículos personales estén fuera de la vista y su cama siempre esté hecha.

Lo último que necesita antes de pedir un aumento es el estrés que conlleva la lucha para poner su espacio en orden.

Organízate con tus rommies antes de la llamada

Organízate con tus rommies antes de la llamada

Obviamente, las reuniones virtuales a veces pueden ser difíciles con niños pequeños o con cualquier tipo de compañero de casa, pero Singletary sugiere implementar un sistema para usar durante eventos remotos importantes.

"Cree una regla para usar antes de tener una conversación poderosa y diga a las otras personas en la casa: 'Escuchen, voy a estar en esta conversación durante X cantidad de tiempo. Necesito que se callen [y] no llamen a la puerta ".

Al resolver eso con anticipación, eliminan una posible distracción y pueden hablar con su supervisor desde una posición de poder y con tranquilidad al momento de pedir su aumento de sueldo.

El atuendo aún es importante

El atuendo aún es importante

A estas alturas, todos conocemos las reglas de vestir de Zoom y, por lo general, incluyen pantalones deportivos en la parte inferior y una camiseta profesional en la parte superior. Si quieres ponerte pantalones de verdad, maravilloso.

Pero no importa cuán informal sea el ambiente de su empresa, tenga especial cuidado al vestirse para una gran conversación. Singletary sugiere prestar mucha atención a su cabello y maquillaje también, para que se presente de manera profesional.

Busque a sus mentores

Busque a sus mentores

"Si va a pedir un aumento o un nuevo puesto, le sugiero que hable al respecto", dice Singletary. "Creo que todo el mundo, sin importar en qué parte de su carrera se encuentre, necesita un mentor en el lugar de trabajo o un par de mentores diferentes".

Aunque no puede ir a la oficina de un mentor o invitarlo a tomar un café, vale la pena establecer una conversación por separado con un colega que lo apoya antes de acercarse a su jefe. No solo aumentará su confianza, también pueden servir como caja de resonancia si necesita practicar su discurso.

Presente a su jefe una agenda para videollamada

Presente a su jefe una agenda para videollamada

Aprender a solicitar un aumento sobre Zoom incluye un trabajo adicional de preparación. Planificar sus puntos de conversación es un hecho, y Singletary sugiere compartir en la parte superior de la reunión que tiene puntos a tratar y que su jefe puede esperar escucharlos.

Descubra el poder igualador del trabajo remoto

Descubra el poder igualador del trabajo remoto

Incluso si no se siente así, el trabajo remoto puede ser una ventaja cuando solicite un aumento en estos días del COVID-19. En persona, la presencia de su gerente por sí sola puede ser intimidante, pero con una barrera, como una computadora, todos estamos al mismo nivel.

"No están sentados detrás de su gran escritorio o en una gran sala de conferencias", dice. “Están mirando a una cámara, tú estás mirando a una cámara. Entonces, para mí, en realidad creo que iguala las cosas".

Incluso si la respuesta es no, termine con una nota fuerte

Incluso si la respuesta es no, termine con una nota fuerte

Cuando finaliza una reunión en persona, generalmente hay una indicación física de la cual tomar señales: alguien se pone de pie, se le ofrece un apretón de manos, aparece un asistente para recordarle a su jefe que está comenzando otra reunión.

Con Zoom, terminar una reunión puede ser incómodo; presionar un botón puede parecer brusco, especialmente si su propuesta de obtener más dinero es rechazada respetuosamente. ¿Cómo puedes dejar la llamada sin parecer enojado y con tu dignidad aún intacta?.

Singletary sugiere dos cosas. La primera es decirle claramente a su gerente que comprende su situación si le dice que todavía tiene trabajo por hacer antes de recibir ese aumento. El segundo es solicitar un plan de acción claro sobre lo que debe hacer en un período de tiempo específico para obtener lo que desea.

"Solicite información específica, tome muchas notas y envíelas por correo electrónico a su supervisor". A partir de ahí, consulte periódicamente con su jefe sobre su progreso; no espere hasta que hayan transcurrido los seis meses a un año.

Otra buena regla general: documenta todos los elogios. “Recopila correos electrónicos. Colecciono felicitaciones, cualquier cosa que muestre sus logros". Toda prueba de que su trabajo está resonando, constituye un caso sólido cuando aboga por usted mismo.

Cheque otras oportunidades de trabajo

Si siente que ha chocado contra una pared en el frente de la promoción, vea qué más hay ahí fuera. "Francamente, a veces la gente no te quiere hasta que alguien más te quiere", dice Singletary.

Pero si utiliza otra oferta como apalancamiento, debe estar preparado para aceptarla. "No juegues a la gallina. Si realmente no quiere [aceptar el] otro trabajo, no lo use, porque su jefe puede engañarlo. No jugaría ese juego a menos que realmente esté dispuesto a irse".

