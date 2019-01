¿Quién tiene más fantasías sexuales, los hombres o las mujeres?

Todos alguna vez hemos experimentado una fantasía sexual. Aunque a veces no seamos capaces de admitirlo en público o incluso nos apene hablarlo con la pareja, este tipo de recreaciones mentales y eróticas son muy comunes, pero ¿Quién las tiene más, los hombres o las mujeres?

Si pensamos en que los hombres son sexualmente más activos y están abiertos a cualquier temática sexual, es común concluir que son ellos quienes las tienen de forma más recurrente, pero en realidad las mujeres también disfrutan del sexo, y que no hablen de ello en público o de una forma tan liberal como ellos, no quiere decir que no pase por su mente.

No obstante, para resolver la incógnita, la Universidad de Granada en España realizó un estudio con más de 2250 personas, entre 18 a 73 años, con parejas heterosexuales de al menos 6 meses de relación.

Los hombres quienes experimentan fantasías sexuales de forma más frecuente que las mujeres.

De acuerdo con los resultados sí son los hombres quienes experimentan las fantasías sexuales de forma más frecuente, pero a pesar de ello, las temáticas de estas no difieren tanto con las de las mujeres.

"Los resultados obtenidos indican que casi el 100% de hombres y mujeres ha experimentado alguna fantasía sexual de modo placentero y agradable a lo largo de su vida, y en torno el 80% de la muestra encuestada informa haber experimentado, al menos, una fantasía sexual de forma negativa o desagradable en algún momento", Nieves Moyano Muñoz y Juan Carlos Sierra Freire, departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada.

Ambos sexos suelen imaginar escenarios románticos durante las fantasías sexuales.

Por último, aunque ambos sexos suelen imaginar escenarios románticos durante las fantasías, las mujeres son más propensas a tenerlas de este tipo, mientras que los hombres piensan en “ser promiscuo, intercambio de parejas o participar en una orgía”.