¿Quién fue el profeta San Samuel en la Biblia?

Según el texto bíblico, el profeta San Samuel fue un líder militar y último juez de Israel, quien pertenecía a la Tribu de Leví. Fue hijo de su padre Elcana y su madre Ana, una mujer estéril, pero que tras una oración intensa a Dios pidiéndole un hijo, le respondió con el nacimiento de Samuel.

Ana envió a su hijo Samuel para que se dedicara al servicio de Dios en el templo de Silo al cuidado del sacerdote Elí, más tarde Samuel escucharía la voz de Dios y con los años se convertiría en el profeta San Samuel.

Fue él quien ungió al primer rey de los israelitas, Saúl, quien gobernó el Reino de Israel durante el período de la monarquía unida, de igual manera Samuel ungió a David como rey de Israel por orden de Dios. Y de acuerdo al Santoral católico: San Samuel, profeta hebreo que fue último juez de Israel. Además su día se celebra el 20 de agosto y se sabe que vivió aproximadamente unos 90 años.

¿Qué hizo el profeta San Samuel?

El fue el primer profeta San Samuel, ademán ungió al que sería el primer rey de Israel, Saúl.

La historia de la infancia del profeta San Samuel es recordada por los feligreses, esta aparece en la Biblia y se narra de la siguiente manera: Una noche, cuando estaba dormido en el tabernáculo, oyó una voz que le llamaba: "¡Samuel!". Contestó: "Aquí estoy". Se levantó, fue al aposento de Elí y le dijo: "Aquí estoy, me has llamado". Elí le contestó: "No te he llamado, hijo mío, vuelve y acuéstate".

Oyó de nuevo que le llamaban: "¡Samuel!". Contestó: "Aquí estoy". De nuevo se levantó y yendo donde estaba Elí le dijo: "Aquí estoy, me has llamado". Elí le contestó: "No te he llamado, hijo mío, vuelve y acuéstate".

Por tercera vez Samuel oyó la voz y fue al aposento de Elí y de nuevo le dijo: "Aquí estoy, me has llamado". Elí comprendió que era Dios quien le llamaba y le dijo: "Acuéstate y si te llaman otra vez, responde: "Habla Señor, que tu siervo escucha".

Fue así que cuando el profeta San Samuel oyó de nuevo la voz respondió como Elí le había dicho y le fue el momento en que Dios le dijo que iba a castigar a Elí y a sus hijos. Tiempo después los hijos de Elí murieron luchando contra los filisteos y cuando Elí recibió la noticia se cayó, se rompió el cuello y murió.

Es así como Samuel se volvió el profeta San Samuel y actuó como el último juez de Israel durante toda su vida, y es considerado como el primer profeta, durante su vida quitó todos los dioses extranjeros, el pueblo se convirtió y adoraba sólo a Dios.

Ya siendo mayor, el pueblo le pidió que nombrara un rey visible que los gobernara como a las demás naciones y que estuviese al frente de los soldados para luchar contra los enemigos. Dios hizo que Samuel ungiera a Saúl y más tarde a David.

¿Cuál es la frase del profeta Samuel?

El profeta San Samuel no tuvo una frase en especial, pero sí dejó varios mensajes inspirados por Dios.

Se ha dicho que una de las frases que el Profeta Samuel dijo es: “Sólo quien ama su hogar ama también su patria”, sin embargo esta no fue dicha por él sino por el poeta, crítico y filósofo inglés, Samuel Taylor Coleridge nacido en 1772.

Lo cierto es que Samuel pudo escuchar a Dios y sentenciar la conducta de los hijos de Elí y que el mismo sacerdote Elí lo permitiera, con el tiempo y ya de adulto, Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo, porque Samuel era un santo.

Y cuando los filisteos devolvieron el Arca y hubo paz el pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios, y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era de la última familia, de la más pequeña tribu de Israel.

En el año 1020 a.n.e. el profeta San Samuel lo llamó y le derramó aceite sagrado sobre su cabeza y lo proclamó rey ante todo el pueblo, pero Saúl empezó a desobedecer a lo que Dios ordenaba, y entonces el Señor le dijo a Samuel: "He retirado mi espíritu de Saúl y lo he pasado a David. Irás a Belén y ungirás a ese joven como rey".

Ahora bien, una frase muy conocida, que sí dijo el profeta San Samuel ocurrió antes de su muerte cuando reunió a todo el pueblo y les dijo: "Durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora les pido que si alguno tiene alguna queja contra mí la diga claramente. Y si a alguno le he quitado algo o le he hecho algún mal, que lo diga sin más".

