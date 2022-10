¿Quién es la amante del Príncipe Harry? Así le fue infiel a Meghan Markle. Foto: panoramaweb.com.mx

Meghan Markle y el Príncipe Harry dejaron Reino Unido y sus títulos en la realeza británica, aseguran que su amor es lo más importante para ellos, pero, recientemente, salió a la luz que el hermano del Príncipe William le fue infiel a su actual esposa y, ¡aquí te diremos quién es la susodicha!

En La Verdad Noticias te recodamos que los Duques de Sussex ya tienen dos hijos juntos, Archie Harrison y Lilibet Diana, quienes, no tiene títulos reales ni pertenecen a la familia real, ya que sus padres renunciaron a estos privilegios.

Hace poco te contamos que Harry confesó que estuvo a punto de perder a Meghan, pero ahora, podría haberse revelado uno de los motivos por los que Markle lo podría haber echado de su vida para siempre.

Ella es la supuesta amante del Príncipe Harry

Sarah Ann Macklin. Foto: terra.com.mx

Sarah Ann Macklin, es el nombre de la modelo británica con la que muchos aseguran que Harry tuvo un amorío, así lo reveló Angela Levin, especialista en la realeza. De acuerdo con lo dicho por la experta, el Duque de Sussex conoció a la joven en una fiesta privada cuando ya tenía una relación formal con Meghan, de ahí que indica que le fue infiel.

Angela, también comentó que Harry se sentía muy interesado en la modelo, ya que era muy bella, así que tuvo citas con ella, mientras salía formalmente con Meghan, pues, durante la fiesta, le pidió su número y:

“La bombardeó con mensajes de texto, pero resultó ser solo una aventura.”

Aunque, eso no es todo, en un principio Harry contempló la posibilidad de hacer a un lado a Meghan para estar con Ann, pero, al parecer, la belleza de la joven no fue suficiente, pues sentía que no congeniaban y que solo era atracción física lo que sentían, de ahí que terminó con el amorío y terminó casándose con Markle, con quien actualmente tiene una relación muy sólida.

¿Qué edad tiene Meghan la esposa del príncipe Harry?

Tiene 41 años de edad, pues nació el 4 de agosto de 1981en Canoga Park, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

