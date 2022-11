¿Quién es Frances Roche y cuál es su relación con la princesa Diana?

La historia de la princesa Diana ha sido una de las más polémicas en la Familia Real Británica, tanto que ha sido su impacto que los detalles ocultos has causado revuelo actualmente a causa del príncipe Harry, pero poco se ha hablado de Frances Roche, una figura central en la vida de la Lady Di. ¡Sigue leyendo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que ella es hija de Mauricio Roche, 4° Barón Fermoy, que era un amigo muy cercano del rey Jorge VI y su madre fue Ruth Gill, dama de compañía y confidente de la Reina Madre, de la cual también fue consejera en los momentos más difíciles de su reinado.

Hace poco te revelamos los datos secretos que no conocías de Lady Di, pero ahora te contamos que la relación con roche fue muy caótica desde sus inicios, pero la familia real siempre estuvo al tanto de todo lo que ocurría y es esforzó por mantener en secreto todas las discusiones y malentendidos entre ellas.

Fue la primera esposa de John Spencer, VII conde de Spencer con el que contrajo nupcias en 1954, dando a luz a Lady Di en 1961, a quien abandonaría años después para casarse con el empresario australiano, Peter Shand Kydd.

Fue en ese año que ella firmo los papeles para cortar toda relación con la familia Spencer, pero no logro mantener la custodia de sus hijos, ya que su madre y abuela testificaron en su contra, logrando así que un profundo resentimiento naciera entre madre e hija.

Años más tarde, la princesa contaría en una entrevista con Andrew Morton, como se sentía con respecto a la boda de su madre y el abandono:

"Mi madre me decepcionó terriblemente con la boda (...). No paraba de llorar y decía que no podía con la presión"