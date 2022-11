¿Quién es Daniela Tarazona? Así ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2022. Foto: milenio.com

La escritora de 46 años, Daniela Tarazona ha sido acreedora al reconocido premio Sor Juana Inés de la Cruz 2022 en la FIL de Guadalajara, por una novela que escribió en Ciudad de México, siendo esta su tercer obra publicada como escritora y una muy especial porque partió de un padecimiento neurológico que ella sufrió, ¡no te la pierdas!

En La Verdad Noticias queremos decirte que la en sus inicios comenzó con poemas, que aunque no eran muy buenos, fueron los que la inspiraron a escribir algo más en forma, de no ser por las pláticas que tenía con su abuela Olga y la forma en que está la animaba a plasmar sus ideas en papel, no habría podido terminar su obra.

Hace poco te hablamos sobre por qué se le considera como la décima musa, pero ahora te decimos que este personaje emblemático también escribió sobre las recetas de cocina de la época, donde describe la preparación del mole Manchamanteles, el Clemole de Oaxaca, la Jericaya y los Buñuelos de Queso.

Daniela Tarazona y el premio Sor Juana Inez de la Cruz

Este reconocimiento es una forma de premiar el trabajo literario de las mujeres de habla hispana, que fue creado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, y fue entregado por primera vez en el año de 1993, al término del IV Simposium Intencional de Crítica Literaria y Escritura de Mujeres de América Latina en Guadalajara de ese año.

Con un posgrado en la Universidad de Salamanca, España y diversas colaboraciones en suplementos y revistas de México, ha comentado que durante la época en la que comenzó a escribir su novela, las mujeres se encontraban en una situación muy difícil y que también ha dicho:

“Es un honor muy grande que se haya reconocido a Isla partida, que forme parte de ese conjunto de escritoras tan reconocidas que lo han obtenido."

Siendo el 30 de noviembre a las 18:00 horas, cuando reciba el galardón en el Auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara y un premio de diez mil dólares estadounidenses.

¿De qué trata la novela “Isla partida", de Daniela Tarazona?

FIL Guadalajara 2022. Foto: mexicodesconocido.com.mx

La aurora ha comentado en varias ocasiones que no se trata sobre una historia de dos puntos, en el que “A” te lleva a “B”, que no hay una protagonista clara porque se ha tomado la libertad de jugar con las personas gramaticales en las que la mujer renuncia a sí situación y escapa en sueño, recuerdos y miedos del presente, pero con ganas de seguir viviendo.

